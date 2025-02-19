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東森購物LIVE進駐台北車站地下街　購物專家帶你試吃試穿、現場搶優惠

購物新體驗來了！東森購物LIVE進駐台北車站地下街（圖／東森購物提供）

▲每週三至週六每天下午14:40至16:40，東森電視購物在東森廣場台北車站LIVE直播，購物專家志銘表示，這樣的直播臨場感極佳，歡迎消費者到現場親臨體驗。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

2025年東森購物新創舉，將電視購物LIVE節目搬進商場，每週三到週六在東森廣場台北車站K區地下街推出全新LIVE購物模式，讓消費者不再只是透過螢幕選購，而是能夠親臨現場，與購物專家面對面互動，試吃、試穿、試用，享受「邊逛邊買」的樂趣！每週三至週六下午兩檔LIVE時段：14:40～15:20、16:00～16:40，不僅帶來最夯好物，更讓消費者直接體驗商品魅力，現場購物讓「看得到、摸得到、馬上帶回家」成為新常態，為購物帶來全新升級。

東森購物打造「即時直播 + 現場體驗」雙重互動模式，讓現場消費者能夠親自試用商品，還能同步與線上觀眾互動，透過即時直播介紹產品，無法到場的消費者也能參與這場購物盛會，享受直播限定優惠。這種結合線上與線下的創新零售模式，提供更真實的購物體驗，也讓消費者購物更加直覺，提升購買信心。

本週LIVE節目陣容堅強，多位購物專家親自站台，帶來話題爆棚的商品，第一時間體驗超夯選品。2/19(三) 購物專家旭村將推薦「農夫蔥田鮮採現作千層蔥多多捲餅」及「接骨木喉糖」，蔥捲餅以新鮮現作、層層酥脆的口感，讓喜愛蔥香的朋友們難以抗拒，現場更開放試吃，吃得喜歡馬上帶回家！2/20(四) 購物專家曉梅帶來蘭陵國際訂製服飾，包含「保暖蜜桃絨拼接款」與「限量修身精品褲」，冬季穿搭兼具時尚與舒適，現場試穿感受頂級布料的貼身觸感，找到最適合自己的完美版型。2/21(五) 購物專家羅聆聚焦健康保健，推薦「機本概念葉黃素保健組合」，幫助現代人維持「好眼力」，長時間使用3C的族群千萬不能錯過。

購物新體驗來了！東森購物LIVE進駐台北車站地下街（圖／東森購物提供）

▲購物專家志銘分享主持經驗，提到與觀眾直接接觸的即時互動感很棒。

購物專家志銘分享主持經驗表示：「以前觀眾只能透過電視看我們，有點距離，但現在直接接觸，觀眾可以試吃、試喝、試穿，甚至直接現場購買，這種即時互動感真的很棒！」他也提到，直播時曾有民眾「亂入」，但他並未驅趕，反而覺得這才是真正的LIVE購物氛圍，讓體驗更加自然有趣。

東森電視購物不只是購物，而是一場結合體驗與娛樂的消費新體驗。這次的創新模式已成功帶動K區地下街的人潮熱度，吸引許多消費者親臨現場感受「邊逛邊買」的樂趣，無論是現場購物或線上同步觀看直播，消費者都能享受視覺與購物的雙重饗宴。

隨著東森電視購物的進駐，K區地下街已成為台北最具話題性的購物新熱點，不僅帶來獨家優惠與全新體驗模式，更為商場注入新的活力，來這裡可以參與LIVE購物直播，還能享受豐富的現場活動與互動體驗。創新購物模式為傳統商場帶來轉型，成為一個充滿樂趣與互動的消費場域，吸引越來越多的購物愛好者前往朝聖。

購物新體驗來了！東森購物LIVE進駐台北車站地下街（圖／東森購物提供）

▲東森電視購物在東森廣場台北車站啟動革命性直播，現場並提供體驗區，消費者可親臨現場，試吃、試穿、試用，享受零距離互動的購物樂趣。

為了回饋廣大消費者，2/22(六) 到現場參觀電視購物LIVE，並加入「東森購物 TV搶搶購」LINE@會員，即可獲得東海大學紅茶牛乳一瓶！此外，東森購物會員更可獨享限定優惠，憑K區任一張東森廣場發票（不限金額），即可至K區東森購物櫃位以會員活動價155元，優惠加購泰國MONORI脆皮炸蝦頰一組14包，美食與購物一次滿足！

愛逛街、愛體驗、愛好康的朋友們，千萬別錯過！週三至週六的LIVE直播等你來東森廣場台北車站K區地下街親身體驗，試吃、試穿、試用，讓購物變得更有趣、更直覺！

東森電視購物-東森廣場台北車站2/19(三)～2/22(六)LIVE節目表
2/19(三) 購物專家 旭村：千層蔥多多捲餅
2/20(四) 購物專家 曉梅：蘭陵國際訂製服飾系列
2/21(五) 購物專家 羅聆：機本概念葉黃素保健組合
2/22(六) 購物專家 立青 & 詠昕：人氣美食商品系列

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