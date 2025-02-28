報名秒殺！麻將大賽嗨翻東森廣場「應援親友團」也有獎拿



▲第12屆「東森健康長壽盃」麻將大賽熱烈開打！最終擠進前五名的優秀選手，由東森購物商場事業部營運長林晉祥（右2）頒發東森廣場商場券，「麻將最大黨」裁判長（右1）也在場做見證。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

第12屆「健康長壽盃」麻將大賽今（28日）於東森廣場台北車站熱鬧開打！這場專為中高齡與銀髮族舉辦的比賽活動，不僅是全台最受矚目的高齡麻將競技賽事，更以健康、益智、充滿社交樂趣的特點，吸引來自各地的選手共襄盛舉。本屆比賽依舊採用50歲以上參賽門檻，即便農曆春節剛過報名熱潮依舊不減，開放報名2天內就有近250人報名，最終聚集近120位選手同場較勁，參賽者在切磋牌技之餘，亦能透過這場活動與新朋友交流，享受麻將帶來的動腦樂趣，實踐「動手又動腦，健康活到老」的精神。

▲▼東森廣場台北車站內，近30張麻將桌依序擺開，參賽者全神貫注投入比賽，場面熱鬧非凡。

本屆賽事由「麻將最大黨」擔任裁判長，全程維持比賽公平性。在熱愛麻將的玩家眼中，麻將不僅是一種傳統娛樂，更是一種需要策略、計算與記憶力的比賽，更能有效幫助長者活化腦力、延緩失智，這也是「健康長壽盃」持續舉辦的初衷。東森購物商場事業部營運長林晉祥更在現場加碼，在比賽開始前幫參賽者們謀福利，答對問題的參賽者們搶先獲得港點餐廳「點八集團」500元禮券，讓長輩們直呼，「比賽完就帶全家人去吃！」

▲東森購物商場事業部營運長林晉祥（左）現場驚喜加碼，在比賽開始前特別舉辦有獎徵答，為參賽者們謀取額外福利。

銀髮族牌技驚人，86歲大哥專程到場挑戰！

本屆參賽者年齡橫跨50歲至86歲，其中最年長的段大哥是今日全場的焦點人物。「我已經是第二次參賽了，多虧朋友介紹，我才知道有這樣的活動。」身體還很硬朗的他開心表示，自己平常就有打麻將的習慣，有機會參加這樣的比賽很新鮮也很難得，而且打牌的空間很舒適，交通也很方便，讓他印象很深刻。

▲最高齡參賽者86歲段大哥聚精會神盯著牌局，毫不馬虎的表現讓同桌選手也驚嘆。

家住在林口的馬大姐首次參賽就進軍決賽，她表示自己是透過東森廣場的LINE好友通知才知道有「東森健康長壽盃」這樣的比賽，「平常都是跟朋友切磋，這次能與來自不同地方的牌友比賽，真的很好玩！」中場休息時甚至還和同桌參賽者互相加LINE，馬上結交到新牌友，熱絡的場面讓這場比賽不僅是技術的競爭，更像是老友新知間的交流盛會。

▲透過東森廣場LINE好友通知得知比賽訊息的馬大姐，首次參賽就成功晉級決賽！

▲▼比賽過程中，選手們聚精會神思考策略，爭奪晉級資格，氣氛緊張又刺激。

麻將大賽取前五名決勝者，超好買的「東森廣場商場券」馬上入袋！

經過數輪激戰，本屆冠軍最終竟由首次參加的馬小姐奪下，也贏得了3,000元的東森廣場商場券！她興奮表示，自己超好運玩到湊一色，剛好又做莊，所以台數非常多，「本來只是想來體驗一下比賽的氛圍，沒想到第一次參賽就拿冠軍，下次有機會還要再來參加！」

亞軍與季軍分別獲得2,000元與1,000元商場券，第四、第五名則分別獲得800元與600元商場券獎勵。第12屆「健康長壽盃」麻將大賽就此宣布完賽，期待所有參賽者下一場再度挑戰！

▲冠軍馬小姐首次參賽即奪冠！

為銀髮族謀福利「健康長壽盃麻將大賽」邀請全家同樂共享賽事樂趣！

隨著高齡化社會的來臨，東森廣場積極推動銀髮友善活動，「健康長壽盃」的舉辦，除了讓長者能夠鍛鍊腦力、活絡思維，也成為一場有溫度的社交盛會，讓銀髮族不再孤單，真正做到「活到老，玩到老！」許多參賽者賽後表示，這場比賽不僅增進了牌技，更讓他們感受到滿滿活力，也認識了許多新朋友，很期待未來能參與更多類似的活動。

值得一提的是，本屆比賽不僅提供長者動腦、社交的機會，更邀請親友一同參與，打造全家共享的休閒時光。此次不僅開放親友陪同加油，還特別設置現場抽獎活動，讓親友們也能參與其中，幸運中獎者可獲得100元東森廣場商場券，並可直接折抵使用，讓家人們在觀賽之餘，也能在K區地下街逛街購物，共享歡樂時光！

▲此次比賽特別設置抽獎活動，陪同親友有機會可獲得100元商場券並可直接折抵使用，讓應援親友團在觀賽之餘也能享受購物時光！

東森廣場台北車站持續創新，打造全齡化娛樂場域！

除了「健康長壽盃」，東森廣場近年也積極拓展年輕族群的活動場域，例如投籃機挑戰賽、街舞比賽、音樂演出等，讓不同年齡層的消費者都能找到適合自己的活動。

▲東森集團希望透過便利的交通與友善環境，吸引不同族群前來同樂。本次比賽亦有身障朋友熱情參與，參賽者展現精湛牌技並與其他選手一同享受競技樂趣，體現無障礙共融的精神！

東森購物商場事業部營運長林晉祥表示，近期經典賽期間，商場特別舉辦應援團活動，並將大螢幕搬進K區地下街，提供球迷們舒適的觀賽空間。未來，東森廣場也計畫轉播各類精彩賽事，讓民眾能夠在舒適的室內環境中，一邊享受美食，一邊熱情應援。透過多元化的活動與設施，東森廣場台北車站將持續優化場域體驗，滿足各年齡層的需求，成為全家大小都能遊玩、放鬆的城市娛樂空間。