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熱銷破1000萬盒！東森獨家保健品「萬壽元蚓激酶」　勇奪科威特最佳發明獎

熱銷破1000萬盒！東森獨家保健品「萬壽元蚓激酶」勇奪科威特最佳發明獎（圖／喬依國際提供）

▲萬壽元蚓激酶獲科威特國際發明展最佳發明獎殊榮，由喬依國際執行長尹靖承代表受獎。（圖 / 喬依國際提供）

消費中心／台北報導

東森集團長期合作夥伴喬依國際所推出的健康系列優質產品「萬壽元蚓激酶」，暨去年勇奪韓國首爾國際發明展（Seoul International Invention Fair, SIIF），憑藉卓越的技術創新與突出的功效表現，近日再於中東科威特國際發明展（IIFME）獲頒最佳發明獎，不僅代表台灣代表團接受大會採訪，並由科威特國王親自核發簽證，同時「萬壽元蚓激酶」於展會中更獲得了大量來自中東皇室、知名KOL等國際貴賓的青睞，再度展現台灣健康系列優質產品的國際競爭力，可謂是台灣之光。

屢次於國際大放異彩的「萬壽元蚓激酶」不僅是東森集團獨家，更是滿意度最高的健康系列優質產品，攜手喬依國際合作超過25年，「萬壽元蚓激酶」熱銷超過1000萬盒，是長年熱銷產品冠軍，背景更是大有來頭，由日本專利發明人美原恆博士領軍研發，不僅取得台大生物實驗認證，品質與效果備受肯定。全新升級配方，嚴選日本蚓激酶，搭配苦瓜胜肽，獨創五合一Mataro全效激酶、紅麴、納豆、丹參、余甘子等珍貴成分，更特別添加專利菸鹼酸鉻，有助於維持醣類正常代謝，調節生理機能，為眾多使用者贏回樂活人生。

熱銷破1000萬盒！東森獨家保健品「萬壽元蚓激酶」勇奪科威特最佳發明獎（圖／喬依國際提供）

▲東森獨家與喬依國際攜手合作的「萬壽元蚓激酶」在國際上屢獲肯定，本次展會由科威特國王親自核發簽證。（圖 / 喬依國際提供）

中東地區由於高油、高糖的飲食結構，以羊肉、牛肉、酥油及各式燉煮料理為主的飲食習慣，長期攝取過多可能隱藏演變成高血壓、高血脂的潛在風險，也因此「萬壽元蚓激酶」透過現場微循環儀器的檢測，包含阿聯酋長老、中東各國皇室成員、政府要員，再到中東地區的媒體、知名網紅、KOL等一般民眾，現場服用蚓激酶後，皆大呼驚奇，堪稱是展會全場熱議焦點，於展會中大放異彩。

熱銷破1000萬盒！東森獨家保健品「萬壽元蚓激酶」勇奪科威特最佳發明獎（圖／喬依國際提供）

▲萬壽元蚓激酶獲得現場眾多國際級佳賓的肯定，包含阿聯酋長老、中東皇室成員、政府要員等。（圖 / 喬依國際提供）

熱銷破1000萬盒！東森獨家保健品「萬壽元蚓激酶」勇奪科威特最佳發明獎（圖／喬依國際提供）

▲憑藉「萬壽元蚓激酶」大放異彩，喬依國際執行長尹靖承代表台灣代表團接受大會採訪。（圖 / 喬依國際提供）

包含屢次揚威國際的「萬壽元蚓激酶」在內，東森嚴選的獨家健康系列優質產品之所以擄獲使用者的心，除了透過精準的科學驗證與技術創新，所有產品正式對外公布前，皆須經過集團內部超過百名人員，更包含總裁在內的親身實證，不僅展現對自身產品的信心，更是對廣大使用者負責的最佳守護，隨著全球健康意識提升的趨勢下，消費者對於健康系列優質產品需求日益增加。東森集團未來也將持續攜手喬依國際等眾多優秀廠商，持續提升生技產業的研發實力，同時將於今年４月正式開幕的東森栢馥全健康管理會館，將透過比肩國際等級的頂尖檢測儀器，提供以預防醫學為主軸的健康管理服務，也將為全球健康市場帶來全新的選擇。

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