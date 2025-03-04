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東森購物「女王節」加碼回饋　還有機會清空購物車

東森購物「女王節」加碼回饋 還有機會清空購物車（圖／東森購物提供）

▲東森購物「女王節」盛大登場，即日起至3月26日有多項優惠活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森購物「女王節」盛大登場，即日起至3月26日推出多重回饋方案，凡於活動期間消費，不限金額即可獲得3%樂透金回饋，若累積消費滿一萬元，還可額外獲得380枚樂透金，讓每一筆消費都能獲得更多驚喜。此外，即日起至3月7日全站累積消費滿6,000元，即可參加抽獎，有機會獲得Jo Malone (30ml)英國梨與小蒼蘭香水，讓每位女王都能在這個特別的日子裡，盡情享受購物的樂趣與優惠。

為了讓消費者享受更多回饋，東森購物於3月6日推出限時三天「女王寵愛回饋」活動，凡全站消費滿1,000元，即可享3.8%E幣回饋，而3月8日當天更推出「女王，我來買單！」超級限時優惠，不限消費金額即可參加抽獎，幸運者將有機會獲得清空購物車的機會，享受訂單金額100%E幣回饋，讓購物樂趣再升級。

東森購物「女王節」加碼回饋 還有機會清空購物車（圖／東森購物提供）

▲東森購物「女王節」，3月8日當天更推出「女王，我來買單！」，不限消費金額即可參加抽獎，幸運者將有機會獲得「清空購物車」。

除了全站優惠，美妝、服飾及精品名錶也同步推出專屬折扣。美妝保養品最低三折起，消費滿額還可獲得國際知名彩妝保養品，讓愛美的女性能夠以最超值的價格，入手心儀好物，打造煥然一新的春日美肌。服飾專區則推出限時38折優惠，滿額再贈588枚樂透金，讓消費者用最划算的方式，為衣櫃增添時尚新品。而精品名錶與黃金珠寶專區也帶來「女王風華 奢華禮讚」驚喜活動，凡消費滿額，即有機會抽中0.10克拉藍寶石項鍊，為每位女性增添高貴優雅的光彩。

東森購物依據站內銷售數據，整理出女王節十大人氣購物清單，發現「美妝保養」依然穩坐榜首，女性對於高機能護膚品、明星保養組合及開架彩妝的需求持續高漲，尤其是修護與抗老型精華液銷售表現最為亮眼。緊追在後的則是「保健品」，近年來女性健康意識提升，使得營養補充品銷量大幅成長，今年更一躍成為女王節購物排行榜的第二名。緊接著第三名「珠寶飾品」依舊是女性消費者的熱門選擇，黃金飾品、鑽石項鍊與時尚手鍊不僅點綴造型，更是展現個人品味的象徵，許多女性選擇在女王節入手輕奢珠寶，或作為犒賞自己的專屬禮物。

東森購物「女王節」加碼回饋 還有機會清空購物車（圖／東森購物提供）

▲Make up for ever HD SKIN 粉無痕柔霧空氣粉餅 11g（1R02、1Y04），市價$1950，東森女王價$999。

東森購物「女王節」加碼回饋 還有機會清空購物車（圖／東森購物提供）

▲今生金飾 愛巢A套鍊-黃金項鍊，市價$ 28,000，活動價$ 22,738。

「時尚服飾」則位居第四名，春季換季帶動服裝銷售，休閒套裝、連身洋裝及百搭小白鞋成為消費者爭相入手的單品。「香水」穩居第五，不僅是女性日常展現個人風格的關鍵之一，也是節日送禮的熱門選擇。特別的是「3C產品」的排名大幅上升至第七名，智慧穿戴裝置、美容科技產品及藍牙耳機等科技好物受到越來越多女性青睞，顯示出數位生活對現代女性的重要性持續提升。此外，名牌包款、居家香氛等商品也在熱銷排行榜之中，展現女性消費者對於時尚與生活質感的高度重視。

東森購物「女王節」加碼回饋 還有機會清空購物車（圖／東森購物提供）

▲衣綾 氣質時尚顯瘦風衣外套，市價$1680，活動價$638。

東森購物「女王節」活動以最豐富的優惠內容，讓每位女性都能在這個節日中，盡情寵愛自己，享受購物帶來的樂趣與驚喜。更多詳情請至東森購物官網查詢，讓這個女王節成為專屬妳的奢華時刻。

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