東森購物「女王節」加碼回饋　還有機會清空購物車

東森購物「女王節」盛大登場,即日起至3月26日推出多重回饋方案,凡於活動期間消費,不限金額即可獲得3%樂透金回饋,若累積消費滿一萬元,還可額外獲得380枚樂透金,讓每一筆消費都能獲得更多驚喜。此外,即日起至3月7日全站累積消費滿6,000元,即可參加抽獎,有機會獲得Jo Malone (30ml)英國梨與小蒼蘭香水,讓每位女王都能在這個特別的日子裡,盡情享受購物的樂趣與優惠。



為了讓消費者享受更多回饋,東森購物於3月6日推出限時三天「女王寵愛回饋」活動,凡全站消費滿1,000元,即可享3.8%E幣回饋,而3月8日當天更推出「女王,我來買單!」超級限時優惠,不限消費金額即可參加抽獎,幸運者將有機會獲得清空購物車的機會,享受訂單金額100%E幣回饋,讓購物樂趣再升級。

除了全站優惠,美妝、服飾及精品名錶也同步推出專屬折扣。美妝保養品最低三折起,消費滿額還可獲得國際知名彩妝保養品,讓愛美的女性能夠以最超值的價格,入手心儀好物,打造煥然一新的春日美肌。服飾專區則推出限時38折優惠,滿額再贈588枚樂透金,讓消費者用最划算的方式,為衣櫃增添時尚新品。而精品名錶與黃金珠寶專區也帶來「女王風華 奢華禮讚」驚喜活動,凡消費滿額,即有機會抽中0.10克拉藍寶石項鍊,為每位女性增添高貴優雅的光彩。

東森購物依據站內銷售數據,整理出女王節十大人氣購物清單,發現「美妝保養」依然穩坐榜首,女性對於高機能護膚品、明星保養組合及開架彩妝的需求持續高漲,尤其是修護與抗老型精華液銷售表現最為亮眼。緊追在後的則是「保健品」,近年來女性健康意識提升,使得營養補充品銷量大幅成長,今年更一躍成為女王節購物排行榜的第二名。緊接著第三名「珠寶飾品」依舊是女性消費者的熱門選擇,黃金飾品、鑽石項鍊與時尚手鍊不僅點綴造型,更是展現個人品味的象徵,許多女性選擇在女王節入手輕奢珠寶,或作為犒賞自己的專屬禮物。

「時尚服飾」則位居第四名,春季換季帶動服裝銷售,休閒套裝、連身洋裝及百搭小白鞋成為消費者爭相入手的單品。「香水」穩居第五,不僅是女性日常展現個人風格的關鍵之一,也是節日送禮的熱門選擇。特別的是「3C產品」的排名大幅上升至第七名,智慧穿戴裝置、美容科技產品及藍牙耳機等科技好物受到越來越多女性青睞,顯示出數位生活對現代女性的重要性持續提升。此外,名牌包款、居家香氛等商品也在熱銷排行榜之中,展現女性消費者對於時尚與生活質感的高度重視。

