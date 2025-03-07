特斯拉宣布　日本Model S與Model X月底停產

▲特斯拉宣布，日本Model X和Model S車型將於3月31日停產。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

特斯拉日本官方帳號6日宣布，日本的Model S及Model X即將在3月31日停產，4月1日之後只銷售庫存或是中古車，不再接受新訂單。這也代表特斯拉正式宣告退出日本高階電動汽車市場。

日本經濟新聞、CNET Japan報導，特斯拉稱目前是在日本購買上述2車款新車的最後機會，鼓勵買家盡快下單。在此之際，Model Y與Model 3將持續在日本國內銷售，Cybertruck官網頁面也未撤下。

馬斯克曾在2024年1月表示，日本是世界上第三大汽車市場，至少應該擁有與賓士、BMW等其他非日本汽車製造商同樣的市場份額，但特斯拉顯然未能做到。