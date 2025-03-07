南韓戰機「誤擊民宅」爆炸畫面曝光　增至29傷

記者詹雅婷／綜合報導

美韓聯合軍演6日發生南韓戰機砲彈誤擊民宅事件，南韓國防部7日表示，整起事件至今造成29人受傷，包括15名平民及14名軍人，其中2名平民傷勢嚴重。

韓聯社、路透報導，南韓2架參與演習的KF-16戰機分別誤投4枚MK-82炸彈，總計8枚炸彈落入抱川市昇進訓練場外側的民宅，造成建築物受損，至今已有29人受傷。韓國防部發言人Jeon Ha-kyu透露，最新統計的傷者個案之中，包括爆炸造成耳部受傷、偏頭痛、焦慮症等患者。

依據曝光的畫面，可見在砲彈墜落爆炸的那瞬間，可見爆炸威力之大，大量煙塵瞬間竄出，且車輛就在附近。附近民宅遭受波及，有的住家窗戶破碎。

▲南韓戰機誤擊民宅，炸出大量火光煙塵。（圖／路透）

韓軍證實，由於飛行員輸入錯誤座標，這才導致炸彈落在指定範圍之外，現階段已暫停實彈演習直到查明問題為止，但這起事件不會影響到美韓聯合軍演。南韓空軍參謀總長李英秀已針對這起事件致歉，並稱將會給予最大程度賠償，承諾徹查追責，制定防止類似狀況再度重演的對策。

只不過，這次是韓軍2架戰機同時失誤，國防部6日指出，1號機是誤輸座標，2號機飛行員為何誤投還有待進一步調查。

7日上午，首爾國防部附近出現示威人潮，要求停止威脅居民生命與和平的軍事演習。抱川居民民眾Lee Myoung-won說，不清楚這些軍事演習是為誰提供安全保障，「我們抱川市民從根本上質疑這些正在進行的軍演」。