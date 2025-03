南韓戰機「誤擊民宅」爆炸畫面曝光　增至29傷

記者詹雅婷/綜合報導

美韓聯合軍演6日發生南韓戰機砲彈誤擊民宅事件,南韓國防部7日表示,整起事件至今造成29人受傷,包括15名平民及14名軍人,其中2名平民傷勢嚴重。

韓聯社、路透報導,南韓2架參與演習的KF-16戰機分別誤投4枚MK-82炸彈,總計8枚炸彈落入抱川市昇進訓練場外側的民宅,造成建築物受損,至今已有29人受傷。韓國防部發言人Jeon Ha-kyu透露,最新統計的傷者個案之中,包括爆炸造成耳部受傷、偏頭痛、焦慮症等患者。

依據曝光的畫面,可見在砲彈墜落爆炸的那瞬間,可見爆炸威力之大,大量煙塵瞬間竄出,且車輛就在附近。附近民宅遭受波及,有的住家窗戶破碎。

▲南韓戰機誤擊民宅,炸出大量火光煙塵。(圖/路透)

韓軍證實,由於飛行員輸入錯誤座標,這才導致炸彈落在指定範圍之外,現階段已暫停實彈演習直到查明問題為止,但這起事件不會影響到美韓聯合軍演。南韓空軍參謀總長李英秀已針對這起事件致歉,並稱將會給予最大程度賠償,承諾徹查追責,制定防止類似狀況再度重演的對策。

只不過,這次是韓軍2架戰機同時失誤,國防部6日指出,1號機是誤輸座標,2號機飛行員為何誤投還有待進一步調查。

7日上午,首爾國防部附近出現示威人潮,要求停止威脅居民生命與和平的軍事演習。抱川居民民眾Lee Myoung-won說,不清楚這些軍事演習是為誰提供安全保障,「我們抱川市民從根本上質疑這些正在進行的軍演」。

