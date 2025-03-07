台灣女在日本機場遭「捏奶頭」！　27歲男安檢員被逮

▲一名台灣女子在日本機場遭到安檢人員騷擾，目前警方已經將其逮捕。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

台灣一名女子2月11日在Threads揭露自己在日本新千歲機場遭日本籍安檢人員猥褻「捏奶頭」騷擾，儘管她當即大聲抗議，卻無人提出協助與善意回應。她回台後憤而提出投訴並成功報案。該名男子2月27日被警方逮捕，但他卻堅稱，「已經不記得了。」

被害女子在Threads表示，在日本新千歲機場Gate D進行國內安檢時，走過安檢門後警示音響起，安檢員要求她脫掉靴子重新通過。當對方示意沒問題後，她便去拿行李。然而，在打開後背包的瞬間，突然被人從背後環抱，並感覺右奶頭被捏了一下。

她當場大喊指控遭到性騷擾，但並未得到任何支持或善意的眼神，她的伴侶也因在安檢門另一邊而無法立即反應。

根據《北海道放送》報導，被害人2月14日透過外交部駐札幌辦事處報案，而接獲報案的北海道警察展開調查，並在2月27日將嫌犯逮捕。然而面對警方調查，男子堅稱，「不記得自己有摸過對方胸部。」警方目前也在持續調查男子的犯案動機以及是否有涉及其他案件。

被害人得知消息後，在Threads感謝札幌地檢署的跟進、外交部駐札幌辦事處協助聯絡，同時感謝日本航空（JAL）的配合。而她也收到警方通知，希望她能親自前往札幌協助調查，目前必要的證詞與口供皆已經完成。