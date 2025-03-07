日本「千萬別買1飲品」　他買5盒超後悔！網點頭：喝過一次就嚇到

▲原PO喝下「櫻花草莓拿鐵」超後悔。（圖／張姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

「去大阪別買這個，會後悔！」一名網友表示，在日本一口氣買了5盒星巴克即溶拿鐵，本以為是滿滿的草莓味與淡淡的櫻花香氣，殊不知喝起來像四物，最後全部打入冷宮。文章曝光後，引發一票網友崩潰秒懂，「這個超級無敵難喝，喝過一次就嚇到」、「櫻花入食物真的會毀掉一切」。

一名張姓網友在臉書《大阪自由行新手指南（行程美食分享交流）》真心分享，大家如果去大阪旅遊，千萬別買星巴克一款「櫻花草莓」口味的即溶拿鐵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO後悔直呼，本以為是草莓口味的拿鐵，沒想到才喝一口就傻眼了，喝起來反而像「四物口味」。原PO也慶幸表示，好在只買了5盒回來，不然當下其實是想買10盒。

底下引來千名網友熱議，「這日文英文都明明寫著草莓拿鐵啊，怎麼會喝出四物的味道」、「很難喝，沒有之一」、「這個台灣也有，非常難喝，是甜菜根的味道，那個粉紅色是甜菜根」、「這個超級無敵難喝，喝過一次就嚇到」、「幸好當初我只買一盒，那個味道真的很難以形容」、「只推抹茶！這款根本在喝藥，味道有點像大家小時候都喝過的紅色感冒藥水，還帶點鹹味」。

原PO也在留言串解釋，喝起來真的有四物的味道，本來要加在自己煮的咖啡，「幸好我單喝。」

也有不少苦主分享各種超雷的櫻花食物，「上星期去日本到了LINDT巧克力店，有期間限定櫻花味，員工給我吃了一顆...難吃到臉形扭曲，目前對所有櫻花味的東西都感覺害怕」、「櫻花入食物真的會毀掉一切」、「我是買了櫻花蜜桃 ，我們都覺得他是感冒藥水」、「櫻花口味的蛋糕也不好吃」、「眾所周知...所有標榜櫻花味的東西都很難吃」。

本文獲原PO授權