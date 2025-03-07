　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本「千萬別買1飲品」　他買5盒超後悔！網點頭：喝過一次就嚇到

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO喝下「櫻花草莓拿鐵」超後悔。（圖／張姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

「去大阪別買這個，會後悔！」一名網友表示，在日本一口氣買了5盒星巴克即溶拿鐵，本以為是滿滿的草莓味與淡淡的櫻花香氣，殊不知喝起來像四物，最後全部打入冷宮。文章曝光後，引發一票網友崩潰秒懂，「這個超級無敵難喝，喝過一次就嚇到」、「櫻花入食物真的會毀掉一切」。

一名張姓網友在臉書《大阪自由行新手指南（行程美食分享交流）》真心分享，大家如果去大阪旅遊，千萬別買星巴克一款「櫻花草莓」口味的即溶拿鐵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO後悔直呼，本以為是草莓口味的拿鐵，沒想到才喝一口就傻眼了，喝起來反而像「四物口味」。原PO也慶幸表示，好在只買了5盒回來，不然當下其實是想買10盒。

底下引來千名網友熱議，「這日文英文都明明寫著草莓拿鐵啊，怎麼會喝出四物的味道」、「很難喝，沒有之一」、「這個台灣也有，非常難喝，是甜菜根的味道，那個粉紅色是甜菜根」、「這個超級無敵難喝，喝過一次就嚇到」、「幸好當初我只買一盒，那個味道真的很難以形容」、「只推抹茶！這款根本在喝藥，味道有點像大家小時候都喝過的紅色感冒藥水，還帶點鹹味」。

原PO也在留言串解釋，喝起來真的有四物的味道，本來要加在自己煮的咖啡，「幸好我單喝。」

也有不少苦主分享各種超雷的櫻花食物，「上星期去日本到了LINDT巧克力店，有期間限定櫻花味，員工給我吃了一顆...難吃到臉形扭曲，目前對所有櫻花味的東西都感覺害怕」、「櫻花入食物真的會毀掉一切」、「我是買了櫻花蜜桃 ，我們都覺得他是感冒藥水」、「櫻花口味的蛋糕也不好吃」、「眾所周知...所有標榜櫻花味的東西都很難吃」。

本文獲原PO授權

【延伸閱讀】

►40男搶著嫖！「長沙花魁一次900元」女律師爆3問題

►提離職！人資突曝1原因「要還年終獎金」　OL傻眼：當初沒告知

►「台人搭地鐵1舉動」日本人難受捂鼻　他直擊怒：很丟臉

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

丟臉丟到國外！台灣遊客沖繩自駕遊　慘遭租車業者列入黑名單

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

和平曙光？　以色列哈瑪斯：準備展開「第2階段停火談判」

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了　醫示警

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

誇張！國道驚見2機車狂飆　1輛竟無車牌違規上路

生活熱門新聞

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

明起回暖　下周又有冷氣團「濕冷下探14度」

全聯門口出現超新「1機台」！媽媽們苦笑了

技術長「曾寫萬言書給董座」　3件事讓他很受傷

北捷旅客人次破140億！　「免費搭捷運1年」幸運兒名單曝光

「甘露糖」具抗癌潛力　天然食物就有

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

烘爐地聽見詭異女聲！翁回：等你很久

技術長遭董座砍死　特斯拉車友哀悼

車床族、停車蟑螂霸車位　國道服務區「擬限停2小時」逾時罰1200元

更多熱門

相關新聞

凍齡！辣媽同框高中女兒「宛如姊妹」

凍齡！辣媽同框高中女兒「宛如姊妹」

日本一名女網友在X發文，分享長女高中畢業的喜悅，但附上的照片卻意外引發熱議，因為媽媽「超凍齡」的外表，讓母女倆看起來「宛如姊妹」。

8歲童吃學校草莓隔天死亡　真正死因曝光

8歲童吃學校草莓隔天死亡　真正死因曝光

質疑美日安保條約　川普：美國不需要日本保護

質疑美日安保條約　川普：美國不需要日本保護

不只賞櫻！玫瑰、海芋季3／14開跑

不只賞櫻！玫瑰、海芋季3／14開跑

不是個人KTV！東京「電話亭空間」隨處可見　日本人曝用途

不是個人KTV！東京「電話亭空間」隨處可見　日本人曝用途

關鍵字：

日本星巴克草莓櫻花拿鐵口味四物

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面