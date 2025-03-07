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大陸 大陸焦點 特派現場

爆紅卻被檢舉涉「加密貨幣詐騙」！　Manus官方X帳號被凍結

▲▼中國AI新星「Manus」爆紅。（圖／翻攝自微博、YouTube）

▲大陸AI新星「Manus」爆紅。（圖／翻攝自微博）

記者陳冠宇／綜合報導

一款名為「Manus」的人工智慧（AI）軟體近日發表，引發科技圈大量關注後，官方X帳號卻疑似因為「加密貨幣詐騙」而遭到凍結。Manus聯合創始人兼首席科學家季逸超趕緊出面喊冤，澄清公司從未參與過加密貨幣項目、代幣發行或區塊鏈計劃。

大陸AI新創公司Monica.im推出的人工智慧產品Manus號稱是「全球首款通用型AI Agent（AI代理）」，不僅能提供建議，還能自主執行各種複雜的任務，從寫PPT到找房子，再到分析股票，展現了超越OpenAI同類產品的強大能力。

據報導，Manus目前處於封測階段，需有「封測邀請碼」才能使用，這也導致「邀請碼」在二手平台上被瘋搶，一度出現最高報價5萬元人民幣（約20萬元新台幣）的轉手價格。

正當科技圈大量關注Manus之際，官方X帳戶昨日卻遭到被凍結，被指違反了平台規則。

季逸超在個人X發布聲明，證實官方X帳戶昨日意外被凍結，公司正積極與X團隊合作解決此事。初步觀察表明，此次凍結可能與第三方提及加密貨幣詐騙有關。

季逸超澄清，Manus從未參與過加密貨幣項目、代幣發行或區塊鏈計劃，任何聲稱與Manus有關聯的類似名稱的加密貨幣企業都是具有欺詐性，公司正在對這些冒名者採取法律行動，並鼓勵用戶舉報可疑帳戶。

▼Manus AI處於封測階段，要使用必須有邀請碼。（圖／Manus官網）

▲Manus AI處於封測階段，要使用必須有邀請碼。（圖／Manus官網）

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