Manus意寓「知識應用於生活」　32歲創辦人畢業便獲數億元創業融資

▲Monica創辦人兼CEO肖弘。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

陸實用型AI新軟體「Manus」昨（6）日首度對外公佈，雖處於開放部分使用者進行封測的階段，仍因其與傳統的問答型生成式AI不同，能提供建議、答案，甚至直接交付完整的任務成果的實用功能而一夕爆紅。外界也好奇，橫空出世的AI Agent「Manus」的幕後推手及其命名之深意為何？

▲Manus AI的幕後推手肖弘畢業於武漢華中科技大學。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，3月6日凌晨，由（武漢）華中科技大學校友肖弘創立的Monica.im團隊推出全球首款自主AI Agent（智能代理）產品「Manus」，引發AI行業震動，邀請碼一碼難求。據介紹，Manus在GAIA基準測試中取得了SOTA（State-of-the-Art）的成績，其性能超越了OpenAI的同層次大模型。

據了解，Manus源於拉丁文「Mens et Manus」，也就是「心智和手」的知行合一概念，也就是知識必須應用到生活中。此外，manus在古羅馬宗教裡還有一層具有「守護家庭的靈魂」之隱含的意義，被視為家庭保護神，相信這也是該團隊在命名時，將AI發展及未來對人類生活影響所寄之期許和展望。

▲AI新星「Manus」爆紅。（圖／翻攝自微博、YouTube）

至於一手催生Monica.im團隊的肖弘，畢業於武漢華中科技大學，現年32歲。他於2015年在光谷創立武漢夜鶯科技有限公司，專注於微信生態的應用研發與推廣，產品包括壹伴助手、微伴助手等。

▲肖弘（圖中）與其工作夥伴合影。（圖／翻攝微博）

大學畢業的肖弘創立夜鶯科技後，獲得來自騰訊、真格基金等知名產業基金和投資機構的數億元（人民幣，下同）投資，累計服務超200萬B端用戶，並幫助企業觸達數億C端用戶，得到了市場的認可。

其後，在2022年AI大模型浪潮開啟之際，肖弘創立Monica AI軟體，專攻海外市場。這是一款All-in-One的AI助手，通過集成主流大模型（如Claude3.5、DeepSeek等），並提供聊天、翻譯、文案處理等功能。