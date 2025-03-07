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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅反問美：這些年得到什麼？　談關稅貿易戰「一味施壓必反制」

記者任以芳／北京報導

大陸兩會重頭戲，外交部長王毅中外記者會今（7）日於上午10點登場。《路透社》提問關於相較川普二次回歸，中方如何應對中美關系與關稅戰？王毅首先諷刺美方是「雙面人」，並且反問「你們（美國）」最後他也強調，如果選擇合作，將實現互利共贏，「如果一味施壓，中國必將堅決反制。」

外長記者會今7日在北京梅地亞新聞中心舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。88分鐘的記者會，王毅回答涉及中美關係、中俄關係、烏克蘭危機、台灣問題等的中外記者關心的23個問題。

《路透社》記者提問，「川普重返白宮不久，就以芬太尼為由對中國輸美商品加徵新一輪關稅。與此同時，他也表示希望同中國建立良好的關係。與川普第一任期相比，中方在接下來的四年與川普政府打交道的方式將有何不同？」

王毅指出，相互尊重是國與國交往的基本准則，也是中美關係的重要前提。任何一個國家都不能幻想一邊對華打壓遏制，一邊與中國發展良好關係。這種「兩面人」的做法不僅不利於雙邊關係的穩定，也無法建立起彼此的互信。

王毅說，首先要講清楚，中國一貫堅決打擊販毒制毒，是當今世界禁毒政策最嚴格、最徹底的國家。早在2019年，我們就應美方請求，在世界上率先列管所有芬太尼類物質。而芬太尼在美國的濫用是美國自身要面對和解決的問題。中方本著人道主義精神，為美國提供了各種幫助，美方不應以怨報德，更不能無端加稅，這不是負責任的大國所為。

▲▼ 王毅、2025、外長記者會 。（圖／記者任以芳攝）

▲中國外交部長王毅。（圖／記者任以芳攝）

王毅反問，「行有不得，反求諸己。美國應該復盤一下，你們從這些年的關稅戰、貿易戰中得到了什麼？貿易逆差是擴大了，還是縮小了？製造業的競爭力是上升了，還是下降了？通漲是好轉了，還是惡化了？民眾的生活是變好了，還是變糟了？中美經貿關係是相互的、對等的。如果選擇合作，將實現互利共贏；如果一味施壓，中國必將堅決反制。」

王毅表示，作為當今世界最大的發展中國家和發達國家，中美都將在這個星球上長久存在下去，因此必須和平共處。正如習近平主席今年初在與川普總統通話時指出的，衝突對抗不應成為選擇。中美兩國擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴，相互成就，共同繁榮。

最後，王毅指出，「中方將繼續按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，致力於中美關係的穩定、健康、可持續發展。」同時，希望美方能傾聽兩國人民的聲音，認清歷史發展的大勢，客觀理性地看待中國的發展，積極務實地開展對華交往，同中方一道，共同走好既有利於兩國、又造福世界的中美正確相處之道。

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