美防長撂話「做好開戰準備」　陸外交部回擊：無論冷熱戰都打不贏

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部發言人林劍4日針對美國以芬太尼為由做出強勢回應，甚至稱「美方執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，中方將奉陪到底」。此言一出，美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）在接受媒體採訪時也撂下狠話稱，「不尋求與中國開戰，但已為戰爭做好準備...。」對此，林劍回擊強調，「無論是關稅戰還是貿易戰，無論是冷戰還是熱戰，都打不得，也打不贏。」

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

林劍表示，美方官員的有關言論，蓄意煽動意識形態對抗，鼓譟中國威脅，「奉勸美方不要用自身的霸權邏輯鏡像中國，不要用過時的冷戰思維看待中美關係，不要以戰略競爭為名，行對華遏制、打壓之實。」

據了解，美國近期以芬太尼議題為由，對大陸加徵10%關稅，此舉也使得大陸十分不滿，數次透過外交平台發出嚴厲批評。林劍曾表示，中國幫助美國應對芬太尼問題，美方卻恩將仇報，「中國人民從來不信邪、不怕鬼，從來不吃霸道霸凌那一套，美方執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，中方將奉陪到底。」

此番聲明一出，赫格塞斯隨即在電視專訪上公開回應，他表示，「想要和平，就必須做好戰爭準備，這就是為什麼我們要重建軍隊，重新確立嚇阻能力與戰士精神，這個世界充滿危險，許多崛起中的強權與我們擁有截然不同的意識形態。」

對此，林劍也強勢回擊，他強調，「中方的立場是明確的、一貫的，無論是關稅戰還是貿易戰，無論是冷戰還是熱戰，都打不得，也打不贏。」