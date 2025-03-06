王大陸被騙360萬！情人節前1天報案　隊長誤給個資過程曝光

▲王大陸被騙360萬透過游翔閔找到劉報案，劉在王指認無誤，卻誤將個資傳給游翔閔。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

藝人王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔找黑幫毆打運將司機，檢警要追查黑幫取得運將個資，發現案外案，北市刑大2線3星偵查隊長劉居榮，透過游翔閔介紹，受理王大陸被詐騙集團騙錢案，卻將嫌犯個資誤傳給游翔閔。據悉，王大陸2月13日在游翔閔的陪同下前往北市刑大報案，偵查隊長調閱出嫌疑人個資給王大陸指認，指認結束後不慎將個資轉傳給游，直到新聞曝光才知出包。

藝人王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔撂人去痛毆Uber司機，2人被依照傷害罪送辦，新北院也在5日裁定涉案的游翔閔羈押禁見，王大陸則以500萬交保，經檢警持續追查，鎖定涉案犯嫌身後，於5日上午兵分多路，順利在桃園、中部地區逮到24歲林姓男子、彭姓男子、及李姓男子，也傳出3人是海英堂堂主「小阿俊」的小弟。

另一方面，台北市警方4日發布人事命令，劉居榮將於7日調升偵三隊長，劉看新聞發現游翔閔被收押禁見，聯想到游之前有來報案王大陸被詐騙3百萬，所以檢視手機赫然發現將詐騙集團涉嫌人的個資轉傳給游，立刻向北市刑大大隊長盧俊宏報告。

據悉，游翔閔在2月13日帶著王大陸，到北市刑大報案遭詐騙360萬，由時任北市刑大偵3隊代理劉姓隊長受理，當下劉透過系統查出涉案嫌犯個資，並當場交由王大陸指認無誤。

但是劉卻在將個資要轉傳給同隊承辦人員，不慎也同步傳給游翔閔，但劉當時並不知道，直到新聞曝光後查看對話紀錄，才發現自己出了大包，主動告知北市刑大大隊長盧俊宏。

大隊長盧俊宏獲悉後，主動上報警政署政風室，並且在5日前往新北地檢署報請指揮，在5日由北市刑大、警政署政風室一起前往劉的辦公室搜索，並將劉以及2名證人帶回政風室訊問。

劉姓偵查隊長與2名證人目前已經由警政署政風室初步偵訊完畢，也將送往新北地檢署接受檢察官複訊。