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澳洲鼎泰豐倒了「扣薪做假帳」罰8000萬台幣！網：慣老闆不分國界

▲排隊人潮消失　鼎泰豐101店不用等　頂鮮客人掉5成。（圖／記者黃士原攝）

▲鼎泰豐風靡全球。（圖／記者黃士原攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣知名餐廳「鼎泰豐」深受海內外老饕喜愛，在全球各地有許多分店，有網友指出，澳洲鼎泰豐去年被爆出，沒有付給勞工合法薪資，罰款400萬澳幣（約新台幣8225萬元），且從2016年就開始了；如今鼎泰豐雪梨分店已默默退場，招牌也撤下了，他感嘆，「把台灣慣老闆的文化搬到國外，就是這樣的下場」。

有網友在Dcard發文，鼎泰豐在澳洲雪梨、墨爾本均有據點，2024年澳洲聯邦法院釋出的法院文件中指出，鼎泰豐在澳洲的兩家公司（Din Tai Fung World Square Pty Ltd 和 SeldenFarlane Lachlan Investments Pty Ltd），長期剋扣員工薪資的行為，包括支付低於法定最低工資、未支付加班費、週末及公共假日的加班費等。

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此外，法院發現公司有兩套工資及工時紀錄，一套真實、一套偽造，這種欺騙行為從2016年7月就開始，澳洲聯邦法院重罰澳幣409萬元（約新台幣8411萬元）。

就有網友指出，如今鼎泰豐的招牌已經撤下，餐廳的原班員工還留著繼續工作，只是招牌已經換了其他餐廳，「把台灣慣老闆的文化搬到國外就是這樣的下場」。

貼文曝光，網友表示，「相較之下，台灣勞檢和罰款就是笑話」、「同樣的事情也發生在澳洲大超市woolworths 身上，只能說慣老闆真的是不分國界的」、「以前澳洲也有一間7-11也是因為工資問題被罰鉅款」、「如果當初好好守法給員工該有的薪資，還不用付出這麼多吧」、「台灣應該是罰40萬台幣」、「我在雪梨吃過一次鼎泰豐，變成快餐式餐廳，然後味道不一樣，根本不覺得是鼎泰豐」。

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