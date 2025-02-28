台灣官方首次在澳洲辦228活動　駐墨爾本處長：面對真相才能和解

▲墨爾本台灣同鄉會、澳亞台灣研究協會與澳台俱樂部28日在墨爾本台北經濟文化辦事處促成下，舉行「回望二二八：音符中的真相與啟示」。（圖／駐墨爾本台北經濟文化辦事處提供）



記者陶本和／台北報導

墨爾本台灣同鄉會、澳亞台灣研究協會與澳台俱樂部28日在澳洲墨爾本舉行「回望二二八：音符中的真相與啟示」，這是澳洲第一次在澳洲紀念228事件，民進黨立委王定宇與林楚茵都受邀發表演說。駐墨爾本台北經濟文化辦事處處長呂明澤表示，只有誠實面對真相，才能真正達到和解，讓過去不再是分裂的原因，而是團結守護民主的力量。

「回望二二八：音符中的真相與啟示」是由墨爾本台灣同鄉會，澳亞台灣研究協會與奧台俱樂部共同舉辦。這是第一次在澳洲有紀念228事件的活動。主辦單位表示，1947年在台灣發生的不幸的過往，近千人甚至上萬的台灣人遭到當時國民革命軍所領導的國民政府逮補，槍斃或被失蹤。

主辦單位指出，透過紀念此次的事件，希望透過此一活動展現台灣的自由，人權與民主，讓更多澳洲人可以更了解台灣，這個美麗的國家。

呂明澤表示，228事件激發台灣人民對於自由民主的渴望，當時候高壓統治，讓理念難以深根，讓台灣經歷漫長白色恐怖，這段歷史提醒大家只有誠實面對真相，才能真正達到和解，讓過去不再是分裂的原因，而是團結守護民主的力量。

呂明澤指出，228事件曾是台灣歷史與人民記憶的斷層，經過轉型正義的推動，台灣不僅取得具體進展也取得法治基礎，陸續完成真相調查報告，處理政治檔案跟不當黨產，持續為受難者恢復名譽、提供補償，不是針對任何人或政黨，而是民主政府應該盡的責任與義務，要確保歷史不會被遺忘。

▼墨爾本台灣同鄉會、澳亞台灣研究協會與澳台俱樂部28日在墨爾本台北經濟文化辦事處促成下，舉行「回望二二八：音符中的真相與啟示」。（圖／駐墨爾本台北經濟文化辦事處提供）

