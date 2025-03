結婚2天新娘喊肚痛「突然生下孩子」　新郎崩潰：沒碰過她

▲女子結婚2天突然生下孩子。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦普拉亞格拉吉市(Prayagraj)傳出一名新娘結婚2天後突然生產,把新郎和家人都嚇了一大跳。新郎堅稱,雖然已經和妻子完婚,可是這幾天2人都是分房睡,他完全不知道對方已經懷孕。

當地媒體報導,新郎2月24日帶著盛大的迎親隊伍前往新娘家中,新娘家人也熱情歡迎,新人舉行儀式後,婚禮的慶祝活動一直持續到深夜,新娘直到隔天才住到新郎家中。

新娘抵達新郎家後,新郎的家人又舉行了長達一整天的相關儀式活動,結果26日早上新娘突然痛苦喊肚子痛,緊急送醫後生下了小孩,讓新郎和家人都非常傻眼。

Marriage on 24th

No touch on first night on 25th

She delivers a baby on the 26th



Men being conned into marriages like this has no data or statistic in India. This is absolutely criminalpic.twitter.com/pak52I5EWJ