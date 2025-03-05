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結婚2天新娘喊肚痛「突然生下孩子」　新郎崩潰：沒碰過她

▲▼印度,婚禮,新娘,結婚,新人。（示意圖／達志影像）

▲女子結婚2天突然生下孩子。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦普拉亞格拉吉市(Prayagraj)傳出一名新娘結婚2天後突然生產，把新郎和家人都嚇了一大跳。新郎堅稱，雖然已經和妻子完婚，可是這幾天2人都是分房睡，他完全不知道對方已經懷孕。

當地媒體報導，新郎2月24日帶著盛大的迎親隊伍前往新娘家中，新娘家人也熱情歡迎，新人舉行儀式後，婚禮的慶祝活動一直持續到深夜，新娘直到隔天才住到新郎家中。

新娘抵達新郎家後，新郎的家人又舉行了長達一整天的相關儀式活動，結果26日早上新娘突然痛苦喊肚子痛，緊急送醫後生下了小孩，讓新郎和家人都非常傻眼。

事件傳出後引發當地關注，影片獲得60多萬點閱，許多網友留言，「最好是結婚2天，就能讓新娘懷孕生產」、「都已經懷胎9個月了，新郎結婚時怎麼可能看不出來」。

新郎的姊姊向當地媒體表示，新娘在結婚前因為都穿著lehenga套裝，所以看不出來身材，而婚後新娘和新郎也是分房睡，2人沒有發生過性關係，所以小孩的父親不可能是新郎，要求新娘應該要給他們家一個交代。

新娘家人則稱，這樁婚事去年5月就已經談定，期間新娘與新郎有多次接觸，咬定孩子一定是新郎的，如果新郎家不願意負責，將會走法律程序。

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