「希望川普把你驅逐出境」　墨西哥餐廳留歧視字條女房仲被開除

▲餐廳員工收到惡毒字條。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州一名女子到當地一家墨西哥餐廳吃飯，結帳時竟然在簽單上留下歧視字眼，上面寫著「我希望川普能將你驅逐出境」引發爭議，事件迅速走紅後，女子的身分也被網友肉搜出來，已經遭到任職公司開除。

事件發生在俄亥俄州哥倫布市(Columbus)當地餐廳Cazuelas Mexican Restaurant & Cantina，餐廳員工2日在臉書上分享，一名女顧客用餐後，結帳時不但沒留下小費，還在簽單上寫下「小費0元，你爛透了，我希望川普將你驅逐出境」等惡毒字眼。

貼文曝光後立即爆紅，女顧客的惡劣行為也引發網友怒火，被網友肉搜出來身分，49歲女子洛文斯(Stephanie Lovins)是一名房地產仲介，而當天為她服務的餐廳員工里卡多(Ricardo)是美國公民，每天得辛苦做2份工作養家。

面對網友批評，洛文斯原本在臉書上辯稱她的信用卡被盜刷，但是遭到餐廳員工證實，當天留下惡毒字條的人就是她本人。餐廳老闆受訪表示，里卡多是一名好員工，對人友善，為他遇到這樣的事情感到遺憾。

目前洛文斯已將所有社群網站帳號停用，最新消息傳出，她因仇恨言論被任職公司開除。同時餐廳員工也為里卡多在網路上舉辦募款活動，希望大家能用愛取代仇恨，目前已成功募得20,591 美元（約台幣67萬元）。