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俄羅斯批馬克宏「核勒索」再嘲諷身高：法國希望烏克蘭戰爭延續

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯警告法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）不要以核武言論威脅，並以「微小」嘲諷其身高。俄方同時拒絕歐洲提出的北約成員國派遣維和部隊至烏克蘭的提議。

據《路透社》6日報導，馬克宏在週三對全國演說中表示，俄羅斯對歐洲構成威脅，巴黎可以討論將其核保護傘延伸至盟國，並將召開歐洲國家軍隊首長會議，討論在和平協議後派遣維和部隊至烏克蘭。

克里姆林宮對此表示，馬克宏的演說極具對抗性，顯示他希望烏克蘭戰爭繼續下去。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）指出，這是對俄羅斯的威脅，並批評馬克宏的行為不如拿破崙和希特勒直率。

俄羅斯入侵烏克蘭引發自1962年古巴飛彈危機以來西方與俄羅斯之間最大對峙，克里姆林宮和白宮均表示，誤判可能引發第三次世界大戰。俄羅斯和美國是全球最大的核武國，各擁有超過5000枚核彈頭。中國約有500枚，法國擁有290枚，英國則有225枚。

俄羅斯官員和議員指責馬克宏的言論可能將世界推向深淵，並以漫畫將其描繪成1812年在俄羅斯戰敗的拿破崙。前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在X上表示，「馬克宏本人並不構成大威脅，他將在2027年5月14日後消失，且不會被懷念」。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃建議，馬克宏可能需要幫助來衡量其真正的軍事實力，並稱馬克宏的演說中含有「核勒索」的意味，已對俄羅斯構成威脅。

俄羅斯進一步表示，巴黎的野心暴露無遺，試圖取代美國的核保護傘，但這不會增強法國或其盟國的安全。俄羅斯官員認為，馬克宏、英國首相基爾·斯塔默（Keir Starmer）等歐洲領袖的強硬言論並未得到實際軍事力量的支持，並指出俄羅斯在烏克蘭戰場上的進展。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）和拉夫羅夫均駁回馬克宏派遣維和部隊至烏克蘭的提議，稱這將被視為北約在烏克蘭的存在。俄羅斯總統普京則否認西方聲稱俄羅斯可能有一天會攻擊北約成員國，並將這場戰爭描繪成蘇聯解體後與西方的歷史性鬥爭。

美國國務卿馬可·盧比奧（Marco Rubio）本週表示，這場衝突是一場俄羅斯與美國之間的代理戰爭，克里姆林宮對此表示認同。佩斯科夫稱，這實際上是俄羅斯與集體西方之間的衝突，而集體西方的主要國家是美國。他表示，是時候結束這場衝突和戰爭了。

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