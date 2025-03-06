馬克宏警告歐洲：俄羅斯侵略不分國界　「誰相信會止步烏克蘭？」

▲ 馬克宏呼籲持續助烏抗俄。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6日發表電視演說警告，俄羅斯侵略「不分國界，不會止步於烏克蘭」，對法國與歐洲構成直接威脅，且須做好美國可能削減援助的準備，「我想相信美國將站在我們身邊，但若情況並非如此，我們必須做好準備」，並呼籲繼續支持烏克蘭抗俄。

《衛報》報導，馬克宏說明，發表演說是因國際情勢及其對歐洲的影響，「我知道面對動搖世界秩序的歷史性事件，你們合理地感到擔憂」，「烏克蘭戰爭已造成近百萬人傷亡，且目前仍以同樣強度繼續進行。而我們的盟友美國已改變對這場戰爭的立場，減少對烏支持」，使人們對未來感到懷疑。

馬克宏警告，日益殘酷的世界正進入新時代，「在這個充滿危險的世界，袖手旁觀是很瘋狂的」，強調法國與歐洲必須繼續助烏抗俄，「直到烏克蘭能與俄羅斯談判，達成對他們和我們所有人都穩固的和平」，而「放棄烏克蘭」不可能實現和平，更暗批美國總統川普施壓烏克蘭與俄羅斯談判的作法，「和平不能以任何代價換取」，「誰相信俄羅斯會止步於烏克蘭？」

針對歐洲安全保障，馬克宏說明，歐洲不會馬上部署軍隊，也不會上前線直接參與戰鬥，而是在簽署協議後確保和平。

他也透露，將與歐洲盟友商討是否將法國的核威懾力量延伸至其他歐洲國家，但決策與控制權始終掌握在法國總統手中，「歐洲未來不該由華盛頓或莫斯科決定」，「是的，來自東方的威脅正在歸來，柏林圍牆倒塌後30年來的純真年代結束了」。

除軍事議題以外，馬克宏提及美國可能對歐洲商品加徵關稅，認為此舉對美國及歐洲經濟無益，也預告法國及歐洲準備做出回應，但仍盼能說服川普政府回心轉意。