為侵略南韓暖身！北韓俘虜曝：金正恩「模仿首爾鐘路」打造仿真建築

▲北韓士兵李某在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年10月派遣精銳部隊赴俄國庫斯克州作戰，其中兩名21歲、26歲的北韓士兵今年1月初遭到烏軍俘虜，送往基輔治療。如今，繼韓媒獨步全球專訪2名北韓俘虜兵後，南韓國會議員更前往當地探視。2人透露，其實北韓一直打算侵略南韓、完成統一大業，在境內興建模仿首爾鐘路、釜山、濟州島的地形。

根據《韓聯社》，南韓國會議員兼軍事領域記者庾龍源（執政黨國民力量）最近前往烏克蘭當地與2名北韓遭俘虜士兵李某（26歲）、白某（21歲）進行面談，他今（6）日在SBS電台節目公開訪談錄音檔，李某在面談時透露一項驚人事實，就連南韓情報消息都尚未掌握。

北韓俘虜士兵李某表示，「如果前往黃海北道谷山郡一座武力部訓練場，就會發現當地充滿許多模擬首爾鐘路區（青瓦台、美國駐韓大使館等政府要地位於此處）、釜山、大邱、全州、濟州島地形的建築物。」

對此，南韓國會議員庾龍源驚嘆，「過去北韓曾經興建一座外觀與青瓦台類似的建築物進行訓練，這是外界都知道的事實。不過，如今聽到原來在谷山郡也有類似的設施，這項消息根本沒有外傳過。雖然曾經聽說過北韓有仿造釜山地形進行訓練，但就連濟州島也被模擬，還真是第一次聽說。好像除了谷山郡以外，北韓其他多個地方也有這樣的訓練場。」

▲北韓曾在外海小島興建青瓦台模型，似乎耐不住寂寞，又要開炸了。（示意圖／達志影像／美聯社）

庾龍源問道，「北韓是否針對南侵進行準備？」；士兵李某則回答，「是，可以說，是針對有事時（衝突或戰事爆發時）進行訓練。而且，我們在（烏克蘭）進行戰鬥時感覺到，好像要針對無人機進行許多研究。」

針對為何跟隨北韓部隊赴俄作戰？士兵白某則回答，「我們不是為了什麼才來到（烏克蘭），而只是因為身為軍人的使命感。一旦下令要我們戰鬥，我們就得挺身奮戰，我們甚至沒必要知道敵人到底是誰！因為俄羅斯和我國（北韓）是友好的同盟關係，因此我們認為，當俄羅斯遭遇困難，我們就得挺身而出。」

另外，北韓士兵李某有100%的意願歸順南韓，至於士兵白某則是仍在猶豫中。