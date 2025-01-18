國際火線／兩個連任失敗的總統，一齣荒謬的諷刺劇

▲ 即將離開白宮的美國總統拜登。(圖／路透)

文／朱錦華

由於人類的慾望、貪婪、 脆弱、愚蠢千百年來並沒有多大改變， 因此許多似曾相識的畫面會一再重現，即所謂「歷史重演」。最新例子之一，是即將發生的白宮易主、以及哈瑪斯釋放人質事件。

不久前以百歲高齡辭世的美國前總統卡特、 以及即將離「宮」的拜登，是二戰後「唯二」連任失敗的民主黨籍總統。兩人生涯有頗多相似的地方、也有不少巧合之處。前者離開人間、後者離開白宮，時間相差不到一個月。兩人的政績都乏善可陳；內政搞不好，外交更糟 ；後者更是造成兩人連任失敗的重要致命傷之一。

▲1978年12月10日，卡特在白宮橢圓形辦公室內宣布美國將在1979年1月1日跟中華民國斷交。（圖／達志影像／美聯社）

卡特任內發生蘇聯入侵阿富汗事件；拜登任內則爆發俄羅斯入侵烏克蘭戰爭。兩位總統都對入侵者發動制裁(卡特甚至發起多國聯合抵制1980年的莫斯科奧運)，但都沒有擊垮這兩個獨裁政權。不過最讓這兩人頭痛的還是中東問題。

1979年1月，伊朗爆發伊斯蘭革命，美國支持的伊朗國王巴勒維被人民推翻，全體王室成員流亡海外；同年2月，流亡海外的什葉派領袖何梅尼返回伊朗。由於美國收容巴勒維並且讓罹癌的他接受治療，引發伊朗人民不滿，最終引爆11月4日發生的美國人質危機：約400名大學生佔領美國駐伊朗大使館，90名使館人員裡有66人被扣押。

▲伊朗什葉派精神領袖何梅尼。（圖／達志影像／美聯社）

卡特曾派特遣隊前往營救，但過程中一架直升機墜毀，造成9名軍人死亡，營救任務失敗。此一事件重創卡特政府形象。除了在「阿果出任務」事件中被救走的6人和部分被提前釋放的人質之外，餘下的52人總共被關押444天後，直到1981年1月20日才全部獲得釋放。

人質獲釋其實跟當年的美國總統大選有關。伊朗私下跟共和黨的總統候選人雷根暗通款曲：答應他當選後會釋放人質，以交換改善美、伊關係。因此，人質危機重傷卡特的選情；雷根宣誓就職當天，所有人質都被釋放了。

▲以色列及哈瑪斯進行停火談判期間，以色列民眾15日在特拉維夫聚集，要求政府促成釋方人質。。（圖／路透）

沒想到，時隔44年之後，類似事件又再重演。在川普即將就職之際，哈瑪斯宣布在1月19日（川普就職前一天)釋放33名以色列人質，以交換以、哈停火協議。儘管拜登搶出來邀功；但是大家心知肚明，哈瑪斯這個人情是賣給川普的。拜登明顯被擺了一道。而川普最崇拜的偶像之一，正是在當年人質事件中獲益的雷根。

獲知停火協議的加薩人民感激真主垂憐之餘，說不定還得感謝有史以來最挺以色列的川普，這又是何其的反諷！拜登在發表對卡特的悼詞裡說：「他(卡特)教會我品格的力量，大於世間任何頭銜和權力。」

這真是個彌天大謊！先別說卡特的品其實並不怎樣(為挽救低迷的政續，他粗魯無禮的在毫無示警情況下跟中華民國斷交，這又是怎樣的品格？)，拜登自己根本毫無品格可言：自私、虛偽、貪權、冷血…….。這樣的領導人也配談品格二字？