真正研發中心在台灣　魏哲家：美研發中心是讓產線前進不必回台請示

記者杜冠霖／台北報導

台積電董事長暨總裁魏哲家日前與美國總統川普於白宮會面時，宣布將加碼在美投資1000億美元，預計新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。魏哲家、總統賴清德今（6日）也召開記者會，對於研發中心部分，魏哲家解釋，台灣有一萬人，他答應美國成立一千人團隊，是讓美國生產線繼續前進，不必每件事回到台灣請示，台灣計畫不會受影響，還要加速進行，自己也親自請賴清德幫忙。賴清德也當場允諾，政府一定極力協助台積電。

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）



總統賴清德、魏哲家今（6日）在總統府召開記者會，在媒體提問環節，有媒體詢問，對美加碼投資會不會影響台灣廠區建置？真正研發中心是否代表1.0會留在新竹？

魏哲家回應，真正研發中心跟研發中心的差別，他以5奈米到4奈米為例，台灣有一萬人、美國他答應成立一千人團隊，是讓美國生產線繼續前進，不必每件事都要回到台灣請示，本來生產線就是這樣的作法，那也是一個研發，五奈米做到四奈米也是一種研發。

魏哲家指出，對於資本支出部分，不會影響台灣計畫，因為兩年前到現在，客戶需求一直增加，台積電所有事情都是基於客戶需求投資，非常謹慎，數字看起來很大，但實際還是不夠，台灣計畫不會受影響，還要加速進行。

魏哲家透露，自己也親自請賴清德總統幫忙，土地就是不夠、怕人才也不夠，台積電同仁都很努力生孩子，這是一直要提倡的，給好的生活環境就可以安心生孩子，以後工程師就可以源源不絕。

賴清德也隨即補充，政府一定會極力協助台積電取得需要建廠的土地、水電及人力人才各種資源。