國際火線／雷根之魂附身？川普與雷根神巧合的怪奇物語

▲川普王者歸來，20日重返白宮，登上總統寶座。（圖／路透）

文／朱錦華

大家都曉得，前總統雷根是川普的偶像；川普漂亮的競選口號：「讓美國再度偉大 」，就是來自雷根當年的選戰宣言。數年前，我寫過一篇題為《巫毒or無毒：川普會是雷根第二？》的文章，細數川普與雷根兩人許多相似的地方、 以及兩人在施政和經濟政策方面的異同。

有趣的是，兩人在歷史上似乎真的結下不解之緣；除了之前我提到的兩人許多相似點之外，川普再戰第二任總統之役直到當選，又發生了許多讓人驚異的「歷史重現」畫面。

▲ 上一次 「讓美國偉大」的總統：雷根。（圖／達志影像／美聯社）

一，雷根首次就任年時「高齡」69歲，是截至當時為止年紀最長的美國總統當選人。這個紀錄近年相繼被拜登、川普打破。1月20日川普宣誓就職時，年齡是78歲又7個月，比4年前就任時的拜登還年長了5個月，躍升為美國史上就任時最高齡的總統，跟當年的雷根一樣。

二，雷根任內曾經遇刺，還差點要了他竹老命。川普則是在二度參選期間遇刺，還被刺殺了兩次，比起雷根還真是「不遑多讓」！

三，雷根第一任就職當天， 收到了伊朗送來的釋放美國人質大禮。川普就職典禮的前一天，哈瑪斯則開始釋放多名已被綁架許久的以色列人質。

▲ 川普20日就職，就職前夕發布的最新的總統官方肖像照。（圖／翻攝自X）

四，1984年雷根競選連任時，對手是曾任卡特副手的孟岱爾。最終雷根拿下50州裡的49個，贏得破紀錄的525張選舉人票(佔538張選舉人票裡的97.6%)，是美國歷史上得票最多的候選人。而川普在第二次總統大選裡以312張對226張選舉人票擊敗拜登副手賀錦麗，也是壓倒性大勝。

五，雷根第一任時的就職典禮日遭逢酷寒天氣，典禮被迫移到國會大廈圓形大廳(United States Capitol Rotunda)內舉行。沒想到，40年後的同一天，川普的就職典禮同樣因天候因素移到上述的室內地點舉行！雷、川兩位總在歷史上一連串的因緣巧合，真是無處不在啊！

川普上任前大聲嚷嚷要收回巴拿馬，導因於他的外交政策主要是秉承「門羅主義」(未來則可能加上擴張主義)；而「門羅主義」的核心，就是「美洲的事由美國人管」。在這一點上，川普和雷根的想法是一致的。

▲老布希曾發起軍事行動入侵巴拿馬。（圖／達志影像／美聯社）

回顧歷史斑斑可考。1980年代初，1983年10月25日，美洲西印度群島上的島國格瑞那達( Grenada)發生動亂。1983年10月25日，雷根政府以「獨裁軍政府發動血腥政變、保護美國僑民」為由，發起代號「十分火大 」(Operation Urgent Fury)的軍事入侵行動，是美國自越戰以來規模最大的一次。這次入侵行動強化了雷根的反共形象，也協助他競選連任時獲得狂勝。

卡特主政時，承諾於2000年時把巴拿馬運河控制權交還給巴拿馬；但共和黨並不贊同。後來，巴拿馬軍事強人諾瑞嘉(Manuel Antonio Noriega Moreno)上台。他在運河問題上態度強硬，要求美國履行新條約裡的各項規定，恢復巴拿馬在運河區的全部主權。此舉惹惱了後來掌權的美國共和黨。

▲地位舉足輕重的巴拿馬運河。（圖／路透社）

多次嘗試策動反對派推翻諾瑞嘉失敗後，老希希總統直接動手，在1989年12月20日發起代號「正義之師」(Operation Just Cause)軍事行動，派出2.7萬名美軍入侵巴拿馬。諾瑞嘉被捕，其後被送往美國受審及關押。

美國的入侵行動引發不少拉美國家反彈，認為美國有意藉機推翻條約、不願歸還運河主權。1995年，巴拿馬政府簽約保證運河永久中立化後，美國才履約於1999年12月31日將巴拿馬運河正式移交巴國政府，並由巴拿馬運河管理局接掌管理權。但是，如今川普來了，巴拿馬政府還保得住運河的管理權嗎？