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加碼至2600！機車安全駕駛訓練降低違規肇事顯著　花蓮擴大補助

▲▼經統計分析，機車駕訓對於改善交通違規及事故確實有顯著效益。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲經統計分析，機車駕訓對於改善交通違規及事故確實有顯著效益。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升機車駕駛人的安全意識與正確交通安全知識，花蓮縣政府與花蓮監理站攜手推動機車駕訓疊加補助，除滿18歲的花蓮縣民外，擴大到就讀本縣高中、大學且滿18歲以上的學生，至縣內普通重機駕訓班參加駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，除享有交通部補助1,300元外，本府加碼400名訓練補助經費1,300元，共計可獲補助費用2,600元。

花蓮縣政府表示，有鑑於機車死傷事故居高不下，且年輕族群交通死傷事故情形仍持續偏高，經統計發現參加過機車駕訓學員相較未受訓民眾違規率降低59%、肇事率降低36%，若機車駕訓搭配安駕訓練，則違規率降低64%、肇事率降低51%，顯見機車駕訓對於改善交通違規及事故確實有效益，花蓮縣府以實質補助行動，鼓勵機車族養成正確駕駛習慣，機車騎上路保護自己也保護別人。

▲▼經統計分析，機車駕訓對於改善交通違規及事故確實有顯著效益。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

機車駕訓班透過完整課程設計，提供防禦駕駛觀念、責任駕駛意識以及實作訓練，幫助學員建立正確的駕駛習慣，減少交通事故發生機率。花蓮縣提供普通重機駕訓課程之駕訓班為名人駕訓班（03-8523220）及東華駕訓班（03-8661999），補助申請期限至 今年 11 月 30 日止，名額有限，請有需求的民眾儘早報名，以享有補助優惠。

建設處表示，今年首次結合交通部公路局台北區監理所花蓮監理站合作推廣機車駕訓，期望鼓勵民眾提高學習意願，接受完整的學科術科教學及防禦駕駛觀念，增進機車騎乘技能，在騎車上路前獲完善的交通安全觀念，拒絕無照騎車，保護生命安全。

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