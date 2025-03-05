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花蓮老人福利加碼！　敬老愛心卡免費搭5路線興東客運

▲▼相關資訊請上縣府官網社會處網站-老人福利-銀髮樂活專區-65歲以上敬老卡及交通車資補助業務資訊。（圖／記者王兆麟翻攝花蓮縣政府網站，下同）

▲▼相關資訊請上縣府官網社會處網站-老人福利-銀髮樂活專區-65歲以上敬老卡及交通車資補助業務資訊。（圖／記者王兆麟翻攝花蓮縣政府網站，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府補助敬老愛心卡免費搭乘統聯客運、首都客運及台北客運於本縣境內營運之市區公車與公路客運路線，因考量花蓮縣境狹長，為拓展65歲以上及身心障礙者免費乘車服務涵蓋率，充實花蓮縣南區及海線民眾社會參與需求，興東汽車客運股份有限公司自今年3月1日起加入縣府敬老愛心卡免費乘車服務！

興東客運與統聯客運自今年1月21日起聯營1145花蓮火車站-成功]路線並加入補助，自今年3月1日起，持花蓮縣敬老愛心卡亦可免費搭乘興東客運營運之5條跨本縣境路線，包含[8101靜浦-台東]、[8102靜浦-台東（經中華大橋）]、[8105靜浦-成功]、[8119花蓮新站-成功-台東]及[8181玉里-寧埔-成功（經玉長公路）]等路線。

▲▼相關資訊請上縣府官網社會處網站-老人福利-銀髮樂活專區-65歲以上敬老卡及交通車資補助業務資訊。（圖／記者王兆麟翻攝花蓮縣政府網站，下同）

花蓮縣政府提醒，因補助範圍僅限縣境內路段，倘搭車跨至花蓮境外之站位，請務必先於敬老愛心卡內儲值，且上車及下車均須刷卡，以避免因刷卡及扣款程序不全而鎖卡，影響使用權益。

花蓮縣政府乘車補助服務範圍包含鐵路、統聯客運、首都客運、台北客運；花蓮縣卓溪鄉卓清社區發展協會、花蓮縣富里鄉羅山社區發展協會以及花蓮縣萬榮鄉馬遠社區發展協會營運之幸福巴士2.0、敬老愛心計程車等各項交通運輸工具。

▲▼相關資訊請上縣府官網社會處網站-老人福利-銀髮樂活專區-65歲以上敬老卡及交通車資補助業務資訊。（圖／記者王兆麟翻攝花蓮縣政府網站，下同）

縣府提醒，各項交通運輸工具因設備差異性而補助方式不同，使用前請至花蓮縣政府社會處網站參閱補助方式，縣府也提醒，各項補助及敬老愛心卡僅限本人使用，倘查獲有非本人使用之情形，將依規定停止補助並依法送辦，請受補助者注意相關規定，避免影響乘車補助權益。

相關資訊請至花蓮縣政府社會處網站:
https://sa.hl.gov.tw/
路徑：業務資訊-老人福利-銀髮樂活專區-65歲以上敬老卡及交通車資補助業務資訊-身心障礙福利-社會參與-身心障礙者愛心卡及交通車資補助（相關規定請參閱『花蓮縣政府敬老及身心障礙者乘車補助作業要點』）。

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老人福利加碼敬老愛心卡免費搭乘興東客運路線

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