彰警新措施！避免重複吃罰單　「違規簡訊通知」今起上路

▲科技執法違規重複開罰，警方推罰單簡訊通知。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為提升交通安全及用路人權益，彰化縣警察局今起正式推出「交通違規簡訊通知服務」。駕駛人若在彰化縣內因科技執法或民眾檢舉而被認定違規，將立即收到簡訊通知，不再需要等到罰單寄達才驚覺違規，有效降低重複違規的風險。

▲警方科技執法取締。（資料圖／警方提供）

許多駕駛人都有過類似經驗：因趕時間或不熟悉路況而違規，卻只能等到收到罰單後才知情，不僅造成經濟損失，更可能增加交通事故的風險。 彰化縣警察局推出此項服務，目的正是希望讓駕駛人能即時掌握自身違規情況，及時修正駕駛習慣，避免累積罰單及降低交通事故發生率。

▲科技執法違規重複開罰，掃碼申請罰單簡訊通知。（圖／警方提供）

這項服務於今(5日)正式上線，車主可至彰化縣警察局全球資訊網→主題宣導→交通違規簡訊通報申請，透過手機號碼驗證或掃描 QR Code 進入網頁辦理。特別提醒，為了防範詐騙，簡訊不會附帶任何連結，僅提供違規相關資訊，請務必提高警覺！正式的違規通知單仍會寄到車籍登記地址，請確保能及時收到並妥善處理。

警方特別提醒，為避免詐騙，官方通知簡訊絕不會包含任何連結，請勿點擊不明網址。 正式的違規通知單仍會依車籍登記地址寄送，請車主妥善處理。

▲警方科技執法取締。（資料圖／警方提供）

彰化縣警察局長陳明君表示，遵守交通規則是每位駕駛人的責任，也是保障所有用路人生命財產安全的重要環節。許多交通事故都源自於微小的違規行為，希望透過這項簡訊通知服務，協助駕駛人即時修正駕駛習慣，共同營造更安全、順暢的交通環境。 這項服務的推出，不僅體現了警方的便民措施，更展現了提升交通安全的決心。