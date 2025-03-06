雄中畢旅「2小時新竹殺到101」　巨城出絕招：老闆交代！萬人噴笑

▲巨城電視牆「熱烈歡迎」雄中畢旅來吃晚餐。（圖／翻攝Big City遠東巨城購物中心）



網搜小組／劉維榛報導

高雄中學畢旅行程中，首日2小時要從新竹巨城殺到台北101，讓巨城小編直呼「來不及吧？」昨（5日）雄中學生真的抵達，巨城還直接在電視牆熱情打上「熱烈歡迎雄中同學」，狂引2.5萬人按讚。不料事後，當地學生紛紛吃醋討拍「好偏心」，小編則苦笑解釋，「人家高雄很遠來一次，還要急行軍！」

日前有網友貼出雄中畢旅行程，第一天下午2點要抵達新竹巨城百貨，而下午4點要上台北101景觀台，緊湊的行程引來巨城小編轉發驚呼「來不及吧？」

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事實上，昨（5日）就是雄中畢業旅行首日，巨城不但沒忘記，還熱情在電視牆刊登「熱烈歡迎，雄中戶外教學B線同學，路過巨城吃晚餐」的字幕，同時笑稱「我們主打一個地主之誼」，狂吸2.5萬人噴笑讚爆，「可以這樣放嗎？你老闆同意嗎？」小編則回，是老闆交代的。

有趣的是，還釣出雄中校長莊福泰本尊留言，「應該要給雄中廣告費吧！捐款給雄中，絕對可信任」，小編也驚訝回應「欸不是，我驚動到校長了。」

事後，陸續有雄中學生拍照打卡，並在Threads開心表示「太熱情了」、「路過巨城」。結果引來當地學生討拍回應，「好偏心，每天都有竹女學生路過吃晚餐，從來沒看過巨城這樣歡迎」，小編則急忙解釋，「欸，不是。人家高雄很遠來一次，還要急行軍！」

底下網友紛紛熱議，「曙光女中甚至在隔壁」、「如果我去巨城拍婚紗，不知道有沒有這樣的熱烈歡迎跑馬燈」、「小編完了，新竹的學生們要吃醋了」、「小編這下《難哄》了吧」、「粉紅超跑：連學校都急行軍了」。