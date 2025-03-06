台北101遭雷擊！　震撼畫面登外媒

▲台北101上天空打雷示意圖。（AI生成圖／翻攝artguru.ai）

記者葉國吏／綜合報導

台灣北部地區3日深夜出現強對流天氣下起大雷雨，台北101大樓被閃電擊中瞬間畫面被捕捉到，同時也登上外媒報導。

《美國廣播公司》（ABC News）在4日報導「閃電擊中台灣摩天大樓」，透露台北101大樓被閃電擊中的畫面。報導指出，「一道閃電擊中台北101大樓的尖頂，該大樓是台灣最高的建築，高1600多英尺。」畫面中，一道巨大的閃電擊中避雷針，場面相當駭人。

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A bolt of lightning strikes the spire of Taipei 101, the tallest building in Taiwan, which stands over 1,600 feet tall. pic.twitter.com/QLIk7xu93h — ABC News (@ABC) March 4, 2025

台北101大樓過去也曾多次遭閃電擊中。去年9月，受到輕颱「葡萄桑」外圍雲系影響，北部地區降下強降雨，並伴隨頻繁的打雷閃電。許多網友目睹台北101大樓險遭巨大雷柱劈中，畫面曝光後引發驚呼。

2023年4月、2022年6月，台北101大樓也分別遭雷擊。特別是2022年6月，台北午後雷陣雨劇烈，一度每分鐘出現超過200次閃電，時任氣象局長鄭明典在臉書上分享了當時台北101被雷擊中的照片，畫面同樣令人震驚。

▼台北101遭雷擊瞬間。（圖／翻攝X／@ABC）