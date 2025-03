台北101遭雷擊！　震撼畫面登外媒

▲台北101上天空打雷示意圖。(AI生成圖/翻攝artguru.ai)

記者葉國吏/綜合報導

台灣北部地區3日深夜出現強對流天氣下起大雷雨,台北101大樓被閃電擊中瞬間畫面被捕捉到,同時也登上外媒報導。

《美國廣播公司》(ABC News)在4日報導「閃電擊中台灣摩天大樓」,透露台北101大樓被閃電擊中的畫面。報導指出,「一道閃電擊中台北101大樓的尖頂,該大樓是台灣最高的建築,高1600多英尺。」畫面中,一道巨大的閃電擊中避雷針,場面相當駭人。

A bolt of lightning strikes the spire of Taipei 101, the tallest building in Taiwan, which stands over 1,600 feet tall. pic.twitter.com/QLIk7xu93h