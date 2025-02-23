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遞紙條「不戴套也可以」　噁男1小時騷擾櫃姐3次遭判拘

▲▼購物,買東西,百貨公司,逛街（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新竹劉姓男子1小時內3度騷擾櫃姐，被依跟騷法處拘役20日。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹劉姓男子在巨城逛街時搭訕櫃姐，不僅問了一堆私人問題，又連遞2張小紙條，內容包含「好想愛愛…不要戴套也可以，想要舒服，熱熱的，害羞～」， 嚇得櫃姐報警處理。全案經新竹地院審理，法官依劉男犯跟蹤騷擾罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元。可上訴。

判決指出，劉男於2024年1月11下午到巨城購物中心逛街，見某櫃姐長得漂亮，湊過去搭訕，對櫃姐問了許多私人問題，像是有沒有男友、有沒有同居，被櫃姐敷衍打發走後，劉男又在半小時內回到櫃位，遞上小紙條，內容竟是「不好意思、嘻...嘻，看到漂亮的妳有點害羞，微微的對妳有好感，我自己本身單身、無女友，如果妳下班，我跟妳去約會，做親密的事，做好防護措施就好，守密、害羞、喜歡妳」，讓櫃姐相當驚嚇。

沒想到過了半小時，劉男又遞了另一張紙條寫「嘻～嘻，好想愛愛，想跟妳親密嘟嘴等等我要先離一下下，不要戴套也可以，想要舒服，熱熱的，害羞～」，讓櫃姐看了相當害怕，報警處理。

庭審時，劉男否認騷擾櫃姐，辯稱「有一名我不認識的男子要我轉交紙條給櫃姐，我不認罪」，她原本在百貨公司看自己的書，覺得那男子好像喜歡櫃姐，所以才轉交。

櫃姐則表示，她第一次遇到遞這麼噁心的紙條，怕劉男會做什麼不雅的動作，現在遇到新的男客人都會怕怕的，之後也怕劉男會突然出現，有一陣子都睡不太好。

法官檢視監視器畫面和紙條，判定劉男對素不相識的櫃姐接觸時間密切，除了問私人問題，又遞2次相當露骨、和性行為相關的紙條，已非偶然一次的行為，審酌劉男在小型超商工作，家境小康等情，依他犯跟蹤騷擾罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元。可上訴。

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