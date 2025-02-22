全台10大最夯景點洗牌　黑馬「鹿港老街」奪冠！狂吸1730萬人次

▲鹿港老街。（圖／取自彰化縣政府網站）

記者李姿慧／台北報導

熱門景點大洗牌！2024年全台10大觀光熱點出爐，鹿港老街及周邊地區2024年吸引逾1730萬人次，以黑馬之姿奪下全台之冠，嘉義市文化路夜市緊追在後，台南安平小鎮擠上第三，台北101也擠進10大排行，去年冠軍的台中一中商圈則掉到第10名。

前瞻觀光政策研究室依據觀光署統計，列出全台最新10大觀光遊憩區，其中鹿港老街及周邊地區2024年吸引1730萬1379人次前往觀光，為全台最夯景點，其次是嘉義市文化路夜市，去年也有1598萬3038人次前往，拿下全台第2名，第3名則是台南安平小鎮，2024年高達1449萬5255人次前往旅遊。

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國外觀光客必訪的台北101，2023年連前20名都沒擠入，去年擠入前10大，並爬上第4名，有1274萬8808人次造訪；中壢老街溪沿岸步道也拿下第5名，也有1053萬4707旅次，前5大景點觀光人次皆破千萬。

此外，北港朝天宮、松山文創園區、林口三井Outlet、田尾公路花園、一中商圈也依序拿下第6名到第10名，其中台中一中商圈為2023年最夯景點冠軍，2024年則跌至第10名。不過北港朝天宮、松山文創園區、林口三井Outlet、一中商圈等4景點皆是連2年的前10大連榜景點。

▲全台熱門景點排行。（圖／前瞻觀光政策研究室）

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰則表示，鹿港老街是新的榜首，和文化路夜市一樣，都是新列入統計景點，其中鹿港老街具歷史文化，且有很多美食，吸引不少遊客前往，而文化路夜市本來就是嘉義市熱門景點，也有許多當地人會前往，安平小鎮因為舉辦台灣燈會導致旅次暴增而入列。

黃正聰表示，過去台北101旅次僅統計進入景觀台人次，但觀光署納入電信統計後，擴大所有進入台北101的旅次都納入計算，讓台北101進入前10大排行。

黃正聰指出，北港朝天宮、松山文創園區、林口三井Outlet、一中商圈等連兩年入榜，雖部分景點名次下滑，但實際上旅次是增加的，2023年全台整體旅次多35%，其中15%為新景點貢獻，加上計算方式納入電信統計後出現許多新入榜景點，造成前10大排名洗牌。