神級「長沙花魁」爆紅！接客價碼曝光　老司機不畏警擠爆小巷

▲「長沙花魁」絕美相貌，讓網友驚呼：「難怪那麼多人排隊。」（圖／翻攝X，下同）

圖文／CTWANT

大陸湖南省長沙市近日一名黑絲「花魁」，因為長相貌美爆紅，讓大批嫖客排隊，小巷被塞爆，讓附近住戶不滿報警，40名嫖客被逮。

近日社群瘋傳「中國長沙花魁」接客的影片，「一次200元人民幣（約新台幣900元）。」一頭飄逸長髮的花魁，有好身材和大長腿，蹲下來對鏡頭微笑。

▲「長沙花魁」擁有飄逸長髮、曼妙身材及修長美腿，價碼一次新台幣900元。

據了解，該地位於長沙某小區一家隱密場所，該店的「花魁」因貌美動人，吸引很多男顧客光顧，還有40多人排隊等待消費，這讓附近住戶不滿報警，警方把40名嫖客逮捕。當地居民表示，其實平日該場所人不多，近期人潮增，尤其是深夜有許多男子排隊。

▲湖南長沙花魁生意超好，老司機把巷子塞爆。（圖／翻攝X）

一名不具名居民說，「每天晚上都有男人進進出出，甚至有人在樓道裡抽煙、聊天，影響我們休息，實在是受不了了！」也有人表示，因為嫖客進出頻繁，讓小區不安全，多次投訴都無效才報警。當地警方接獲報案後，對該地進行突擊檢查，現場查獲多名正在進行交易的人員和花魁等人，據悉，該場所已被查封，案發詳情待釐清。

消息一出，不少人紛紛留言「確實漂亮」、「太正了」、「真是太搞笑了」、「照顧鄰居就好了，但大概率是女鄰居不滿」；不過也有人質疑是刻意擺拍，「感覺像是故意炒作的話題」、「AI？」「這是真的嗎？」





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