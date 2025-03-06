花13.2萬團遊北海道！妹子遇超爛導遊氣炸：感覺被糟蹋

▲原PO參加北海道跟團，卻體驗超差。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

許多人會選擇跟團旅遊，好處是行程由旅行社一手包辦，但也要小心踩雷。一名女網友爆料，和媽媽參加5天的北海道跟團，導遊號稱有10年資歷，卻「爛到不可思議」，讓一行人全程感受差到覺得被糟蹋。

原PO在臉書《爆料公社官方專屬》社團提到，她和媽媽到北海道跟團旅遊，5天每個人團費66000元，2人共13.2萬元，但體驗卻很糟，除了安排的餐食很差，導遊的超級不用心是壓垮整趟旅程的重要關鍵，而且全團的人都感受到了，甚至有團友激動表示要客訴。

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原PO舉例，到了知名景點，她看到隔壁團都是導遊導覽和拍照，但導遊卻不知道在哪，而且也介紹不清楚，還是靠她自己上網查資料。其中一個地方，導遊當時告知因天氣關係未開放，但她不死心還是去到現場，並用翻譯APP和工作人員詢問，得知該景點有開放，讓她超傻眼，而且退稅必須下載APP也沒告知，「請他來幹嘛！？」

原PO砲轟，導遊大部分時間都在玩手遊、滑IG，文化背景歷史淵源能不說都不說，大部分都會說「沒什麼好玩的」，去到每個景點會說「就這樣啊」，收小費時還脫口：「你們這團司機也沒有很累，應該可以不用給他啦！」

原PO更指控，導遊連景點的洗手間在哪也不清楚，差點害團友必須忍50分鐘。另外，還發放自製的小張折價券，推薦去指定的藥妝店買，卻被抓包掃描的QR碼是圖利自己，順便幫導遊本人集點。

至於安排機位，原PO也十分不滿意，她抱怨很多組團友被分開坐，甚至小孩被安排在陌生大人旁邊，期間導遊完全不知道在哪，連表面的關心都沒有，宛如人間蒸發。直到回台抵達機場，大家在等行李時，導遊在群組通知自己的護照不小心忘在飛機上，叫大家各自鳥獸散，讓她直呼：「真是有責任心！」

原PO坦言，她其實偏好自由行，但帶媽媽出遊，為了方便才會跟團，有盡量保護和家人的美好回憶，而她遇到這種導遊也不想內耗檢討自己，只希望旅行社好好處理。

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