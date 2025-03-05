Reddit聯合創辦人想買TikTok　計畫導入「區塊鏈」功能

▲Reddit聯合創辦人瓦尼安（Alexis Ohanian）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

目前有消息指出，美國社群網站Reddit共同創辦人瓦尼安（Alexis Ohanian），近期宣布正式加入前洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）老闆麥考特（Frank McCourt）的收購TikTok團隊當中，在其中擔任社群媒體策略顧問，為「Project Liberty」提供技術與戰略支持。麥考特強調，這次收購不僅僅是商業競標，而是「人民的競標」，計劃將TikTok放在一個讓用戶能夠掌控自身數據的平台之上，以改變社群媒體生態。

根據《路透社》報導指出，麥考特於3日宣布瓦尼安的加入，並對他的專業背景給予高度肯定。瓦尼安不僅是網路創業的先驅，後續曾於2006年將Reddit出售給康泰納仕（Conde Nast），後來又在2014年回歸擔任執行董事長，推動平台轉型。

瓦尼安在科技投資領域也相當活躍，參與了Instacart、Patreon與OpenSea等公司的早期投資。麥考特表示，瓦尼安的經驗與洞察力將在此次收購案中發揮關鍵作用，特別是驗證「Project Liberty」的技術概念，並推廣其核心理念讓用戶掌控自己的數據。

瓦尼安對這項計畫表達高度興趣，並認為目前的社群媒體生態應該朝著更加透明、以用戶為中心的方向發展。瓦尼安未來的任務就是向不同受眾解釋「Project Liberty」的價值，無論是精通技術的專業人士，還是尚未意識到自身數據權利重要性的廣大用戶群。

目前麥考特與其合作夥伴已於1月初向白宮提交TikTok競標方案，甚至也詳細解釋包括資金來源、技術架構以及如何確保符合國家安全標準。

根據美國政府規定，TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）必須將該應用的美國業務出售給當地買家，否則將面臨禁令。

TikTok也曾因此在美國短暫關閉數小時，原定禁令於1月19日生效，但隨著總統川普（Donald Trump）介入，批准將禁令執行日期延遲75天，並指派副總統JD萬斯監督出售程序，使得TikTok得以繼續運營。

而根據《decrypt》報導指出，在麥考特的競標計畫中，TikTok將被運行在一個名為「Frequency」的Layer-1區塊鏈網絡上。這是一個從Polkadot生態系統發展而來的技術，現已被建構為「去中心化社交網絡協議」（Decentralized Social Networking Protocol, DSNP），目標是確保用戶能夠完全掌控自己的社群資料，避免平台對內容創作者與用戶施加過多限制。這項技術由麥考特的「Project Liberty」開發，並與Consensys合作，拓展在以太坊（Ethereum）生態系統內的應用。

瓦尼安在公開聲明中強調，他相信「用戶應該擁有自己的資料，而創作者應該擁有自己的觀眾」，並表示透過Frequency的技術，這些目標將得以實現。他認為，一個真正公平的TikTok不僅能夠讓創作者獲得更多掌控權，還能提升整體社群的透明度與責任機制。

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