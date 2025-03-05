掰「小學生作業丟巴黎」被封殺　陸網紅又遭營銷公司提告

圖文／CTWANT

中國知名抖音網紅「貓一杯（徐嘉藝）」在2024年農曆春節期間，因發布「在法國巴黎發現中國小學生遺留的寒假作業」的影片，迅速成為網絡焦點。然而，隨著事件發酵，中國警方展開調查，最終確認整起事件純屬虛構，完全是由貓一杯與團隊策劃的造假行為。而目前有消息指出，貓一杯與其實際控股的公司遭到營銷公司起訴提告。

綜合中國媒體報導指出，在事情發生當下，杭州市公安局西湖區分局網絡警察大隊隊長趙志超表示，警方在接獲大量投訴後，立案展開深入調查。為了查證影片中提及的小學生「秦朗」是否真實存在，警方甚至徹查了全國符合該年齡段的出境紀錄，最終確認沒有任何名為「秦朗」的中國小學生曾出境前往法國。證實貓一杯的影片確實涉及虛構內容，並非真實事件。

隨後，杭州市公安機關成立專案小組進行調查，最終貓一杯本人承認，該影片是她與團隊成員薛姓男子共同策劃並拍攝，完全是精心編造的故事情節。公安機關依據相關法律對兩人進行行政處分。貓一杯也在抖音發布道歉影片，表示自己會深刻反省。後續，貓一杯的抖音帳號突然遭到平台關閉，其微博、微信視頻號亦被封鎖，網友發現她的全網粉絲總數估計超過3000萬，如今已全部消失。

而在事隔一年之後，貓一杯的經營重心已經轉移至YouTube上，但有消息指出，貓一杯（本名徐嘉藝）旗下關聯了五家企業，目前其中四家仍然存續，包括廣州赫曼網絡科技有限公司、瑟曼網絡科技（廣州）有限公司、豚鼠米妞（深圳）投資發展有限公司等，這些企業主要涉及軟體開發、訊息技術服務等領域。

近期也有人注意到，貓一杯實際控制的瑟曼網絡科技有限公司於2025年1月16日新增了三條欠稅公告，總計欠稅金額約1.5萬餘元，涉及城市維護建設稅、增值稅、印花稅等多個稅種，公告由國家稅務總局杭州市濱江區稅務局發布。

除此之外，由於「小學生寒假作業事件」，瑟曼網絡科技有限公司的行政處罰記錄顯示，2024年3月因違反《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》，遭浙江省杭州市公安局西湖區分局轉塘派出所處以1.5萬元罰款。

此外，瑟曼網絡科技公司與貓一杯本人目前還捲入法律糾紛。3月3日，杭州市濱江區人民法院向杭州瑟曼網絡科技有限公司及徐嘉藝發布公告，要求其應對上海黑芒營銷策劃有限公司提起的服務合同糾紛一案，相關訴訟材料包括起訴狀副本、開庭傳票等。法院公告中明確表示，公告發布滿30日後，即視為已送達，並定於2025年4月18日開庭審理此案。

根據工商資料顯示，杭州瑟曼網絡科技有限公司成立於2023年1月，法定代表人為陳悟，註冊資本100萬人民幣，經營範圍涵蓋互聯網數據服務、服裝輔料銷售、網絡技術服務及國內貿易代理等。公司股東為杭州艾意文化合夥企業（有限合夥）與文華千藝（深圳）投資發展有限公司。而最終受益人訊息顯示該公司實際控制人為貓一杯。

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