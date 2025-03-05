王大陸裁定500萬元交保　金額高過鈕承澤竄升藝人榜首

▲王大陸涉嫌教唆好友施暴司機，被依涉犯《刑法》教唆傷害罪、《個人資料保護法》非法利用個人資料等罪嫌，裁定500萬元交保，如今涉案藝人交保金額大洗牌，目前王大陸的交保金已超越「豆導」鈕承澤，登上冠軍寶座。（圖／中國時報杜宜諳攝）

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33歲男星王大陸日前才剛爆出砸百萬「造假醫療證明」躲兵役，怎料昨（4日）又被控訴，因搭車時與司機起衝突，竟教唆游姓男友人暴力毆打對方，遭依涉犯《刑法》教唆傷害罪，裁定以500萬元交保，如今涉案藝人交保金額大洗牌，目前王大陸的交保金已超越「他」，躍居榜首。

擔綱出演電影《我的少女時代》爆紅的男星王大陸，涉嫌於去（2024）年4月間，教唆好友游男施暴Uber司機，起因竟是因為對方不熟路況，他以為司機在亂繞路，雙方因此發生口角衝突。

新北地檢署昨（4日）指揮警方，前往王大陸位於台北市大安區的住處將他拘提，涉案的游男也遭逮捕，全案依《殺人未遂罪》移送新北地檢署偵辦，經檢方複訊後，將王大陸及游男改以涉犯《刑法》教唆傷害罪、《個人資料保護法》非法利用個人資料等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，經法院今（5日）清晨裁定，王大陸以500萬元交保、游男羈押禁見。

回顧過往藝人涉案交保金排行榜，知名導演「豆導」鈕承澤因性侵劇組女助理，當時依涉犯《妨害性自主》裁定150萬元交保，如今王大陸以500萬元交保，瞬間擠下鈕承澤的冠軍寶座，登上榜首。

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