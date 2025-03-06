美韓軍演誤擊民宅7傷！13架戰機投30枚炸彈　這款可毀16座足球場

▲ 韓美下周將舉行2025「乙支自由之盾」聯合軍演。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓國軍與駐韓美軍6日在京畿道抱川市舉行聯合演習，驚傳砲彈誤擊民宅的意外，釀成7人輕重傷。這是韓美今年首次聯合火力實彈射擊演習，投入坦克、戰機及無人機等逾150台裝備，派戰機投下包括可穿透60公分水泥的MK-84炸彈，誤擊民宅的則是MK-82炸彈。

綜合《韓聯社》及《紐西斯通訊社》等韓媒，6日的實彈演習可視為下周將登場的2025韓美聯合軍演「乙支自由之盾」（FS）前哨戰，於抱川市昇進訓練場舉行，南韓聯合參謀本部議長金明秀、韓美聯合部隊司令布倫森（Xavier T. Brunson）及副司令姜信哲都親自到場鼓勵將士。

此次演習動員約500多名官兵，地面裝備包括南韓陸軍K2坦克、K1A2坦克、K21步兵戰鬥裝甲車、K55A1自走砲、120毫米自走迫擊砲、阿帕契攻擊直升機、飛虎複合式高射砲及美方偵察無人機等150多台，也投入空軍作戰司令部所屬的F-35A、F-15K、KF-16、FA-50等13架第4、第5代戰鬥機。

這是今年與「乙支自由之盾」有關的第一場聯合演習，韓美陸軍將士在陸軍航空司令部及空軍火力支援下，同時進行PzF 3反裝甲火箭、K14狙擊步槍、K201榴彈發射器等多種步兵火器實彈射擊訓練。

▲ 南韓產製的155mm砲彈。（圖／達志影像／美聯社）

正式訓練從正進行防禦作戰的韓軍被賦予反擊任務時開始，無人機戰鬥團的南韓SWID及美國Skydio X2D等偵察無人機辨識敵方動向及防禦態勢，傳達給砲兵部隊，隨後由K1A2坦克、K21步兵裝甲車等組成的機械化部隊跨過攻擊線，正式展開戰鬥。

遭遇複合障礙物的K1A2戰車和阿帕契直升機接著擊潰附近的敵軍，這時空軍掌握敵軍反擊徵兆，出動搭載空對地炸彈的F-35A、F-15K、KF-16及FA-50戰機。從聯合終端攻擊管制員（JTAC）得到目標情報後，F-35A開始射彈壓制敵方地對空導彈及高射砲的防空任務（SEAD）。

F-35A透過發射熱焰彈及機動飛行脫離危險區域後，F-15K、KF-16及FA-50接著投入密接空中支援（CAS），向目標投下逾30枚炸彈，擊潰敵軍反擊攻勢。其中F-15K投下的MK-84炸彈可穿透厚達60公分的混凝土，炸出直徑15公尺、深達4公尺的彈坑，殺傷半徑達到16座足球場面積，用來打擊掩體或堅固建物。

6日的誤擊意外造成4人重傷及3人輕傷，至少一間教會、2棟民宅被毀。南韓空軍稍早證實，事發原因是KF-16在演習中進行空對地射擊時，8枚MK-82炸彈以非正常投擲方式射向訓練場以外區域，對此公開致歉，並承諾積極處理賠償。

韓媒提到，由於MK-82缺乏導引功能，因此又被稱為「笨蛋炸彈」，可用於破壞敵方建築物、橋梁，一枚可炸出直徑8公尺、深2.4公尺的洞，平均一枚砲彈的殺傷半徑可以炸毀一座足球場（國際規格：105X68m）。