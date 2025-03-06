　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓軍演誤擊民宅7傷！13架戰機投30枚炸彈　這款可毀16座足球場

▲▼美韓聯合軍演「乙支自由之盾」將從19日起展開。圖為兩軍在京畿道坡州靶場進行實彈射擊訓練。（圖／達志影像）

▲ 韓美下周將舉行2025「乙支自由之盾」聯合軍演。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓國軍與駐韓美軍6日在京畿道抱川市舉行聯合演習，驚傳砲彈誤擊民宅的意外，釀成7人輕重傷。這是韓美今年首次聯合火力實彈射擊演習，投入坦克、戰機及無人機等逾150台裝備，派戰機投下包括可穿透60公分水泥的MK-84炸彈，誤擊民宅的則是MK-82炸彈。

綜合《韓聯社》及《紐西斯通訊社》等韓媒，6日的實彈演習可視為下周將登場的2025韓美聯合軍演「乙支自由之盾」（FS）前哨戰，於抱川市昇進訓練場舉行，南韓聯合參謀本部議長金明秀、韓美聯合部隊司令布倫森（Xavier T. Brunson）及副司令姜信哲都親自到場鼓勵將士。

此次演習動員約500多名官兵，地面裝備包括南韓陸軍K2坦克、K1A2坦克、K21步兵戰鬥裝甲車、K55A1自走砲、120毫米自走迫擊砲、阿帕契攻擊直升機、飛虎複合式高射砲及美方偵察無人機等150多台，也投入空軍作戰司令部所屬的F-35A、F-15K、KF-16、FA-50等13架第4、第5代戰鬥機。

這是今年與「乙支自由之盾」有關的第一場聯合演習，韓美陸軍將士在陸軍航空司令部及空軍火力支援下，同時進行PzF 3反裝甲火箭、K14狙擊步槍、K201榴彈發射器等多種步兵火器實彈射擊訓練。

▲▼美國向尹錫悅政府要求提供南韓產製的155mm砲彈50萬發。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓產製的155mm砲彈。（圖／達志影像／美聯社）

正式訓練從正進行防禦作戰的韓軍被賦予反擊任務時開始，無人機戰鬥團的南韓SWID及美國Skydio X2D等偵察無人機辨識敵方動向及防禦態勢，傳達給砲兵部隊，隨後由K1A2坦克、K21步兵裝甲車等組成的機械化部隊跨過攻擊線，正式展開戰鬥。

遭遇複合障礙物的K1A2戰車和阿帕契直升機接著擊潰附近的敵軍，這時空軍掌握敵軍反擊徵兆，出動搭載空對地炸彈的F-35A、F-15K、KF-16及FA-50戰機。從聯合終端攻擊管制員（JTAC）得到目標情報後，F-35A開始射彈壓制敵方地對空導彈及高射砲的防空任務（SEAD）。

F-35A透過發射熱焰彈及機動飛行脫離危險區域後，F-15K、KF-16及FA-50接著投入密接空中支援（CAS），向目標投下逾30枚炸彈，擊潰敵軍反擊攻勢。其中F-15K投下的MK-84炸彈可穿透厚達60公分的混凝土，炸出直徑15公尺、深達4公尺的彈坑，殺傷半徑達到16座足球場面積，用來打擊掩體或堅固建物。

6日的誤擊意外造成4人重傷及3人輕傷，至少一間教會、2棟民宅被毀。南韓空軍稍早證實，事發原因是KF-16在演習中進行空對地射擊時，8枚MK-82炸彈以非正常投擲方式射向訓練場以外區域，對此公開致歉，並承諾積極處理賠償。

韓媒提到，由於MK-82缺乏導引功能，因此又被稱為「笨蛋炸彈」，可用於破壞敵方建築物、橋梁，一枚可炸出直徑8公尺、深2.4公尺的洞，平均一枚砲彈的殺傷半徑可以炸毀一座足球場（國際規格：105X68m）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 1 9917 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
手搖飲「半糖竟不是5分」　醫曝真相！網傻：以為1分糖很少
王大陸案外案！「模範警官」涉洩密　升隊長人事令喊卡
KID不藏了！滑雪夥伴「竟是日綜藝天王」千人朝聖：太扯
台中幼兒園主任私刑！櫃門夾幼童小手　遭火速停聘
女遭10大酷刑凌虐慘死　李威夫妻在場吆喝
王大陸案外案！　北市刑大3人遭帶回調查
王大陸出事「倒楣鬼是他」！6作品精準踩雷　出道12年歸零

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本新幹線行駛到一半「列車脫鉤分離」　車上載642乘客

台積電害熊本人無法看醫生？地價飆漲、醫院藥局紛撤出

川普2.0來襲！日經：「台美關係」不會切斷　但風險與壓力驟升

中國留學生「迷姦60女」還拍性愛片！警方登門逮捕　落網畫面曝

快訊／南韓重大車禍！　計程車撞牆「至少3死」2重傷

美喊卡軍援、情報分享　烏克蘭恐今夏前「耗盡美援彈藥」

馬克宏警告歐洲：俄羅斯侵略不分國界　「誰相信會止步烏克蘭？」

美國恢復對烏軍援有望？　美白宮國安顧問曝「須達2條件」

中國怒喊關稅戰「奉陪到底」　美防長回嗆：已準備好開戰

豐田汽車零件供應商「爆炸」！屋頂瞬間遭炸飛　員工1死2傷

Uber司機遭嗆畫面曝光！王大陸怒比中指離開

【新竹風又贏了】桌椅：我獨自退場

【這老人坐的】要年輕女讓座！白髮翁嗆：你白讀書

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

馬路驚見50公斤史詩級 #巨蟒　女壓到慘摔車！超扯畫面曝

車位被重機停滿！轎車硬插並排　騎士提醒反被嗆：擋到你了嗎？

劉亮佐.趙小僑全家合體！愛女萌翻全場　劉子銓寵妹「仗著可愛的臉做壞事XD」

張震、張翰送別母親…三鞠躬致謝　「媽媽喜歡熱鬧，你們來很好」

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

張凌赫為戲學中醫　把出金靖喜脈嚇歪

日本新幹線行駛到一半「列車脫鉤分離」　車上載642乘客

台積電害熊本人無法看醫生？地價飆漲、醫院藥局紛撤出

川普2.0來襲！日經：「台美關係」不會切斷　但風險與壓力驟升

中國留學生「迷姦60女」還拍性愛片！警方登門逮捕　落網畫面曝

快訊／南韓重大車禍！　計程車撞牆「至少3死」2重傷

美喊卡軍援、情報分享　烏克蘭恐今夏前「耗盡美援彈藥」

馬克宏警告歐洲：俄羅斯侵略不分國界　「誰相信會止步烏克蘭？」

美國恢復對烏軍援有望？　美白宮國安顧問曝「須達2條件」

中國怒喊關稅戰「奉陪到底」　美防長回嗆：已準備好開戰

豐田汽車零件供應商「爆炸」！屋頂瞬間遭炸飛　員工1死2傷

剛柔並濟！中四警局婦女節手作「鋼鐵之花」展堅毅精神

熟悉的哈登回來了？離開火箭後首次轟50分　再1場追平Kobe紀錄

美感教育扎根！新北大鵬國小攝影展登場　 用影像記錄家鄉點滴

手搖飲「半糖竟不是5分糖」　醫曝真相！網傻：以為1分糖很少

吳申梅太大方！　東京大手筆為楊繡惠慶生…竟出糗

30歲港男星「兼職打工」5工作　只當藝人錢不夠養活自己：生活好難

宵夜吃「鹹酥雞」好罪惡？搭配「3食物」降低罪惡感

杜絕脅迫打假球　行政院修「運彩條例」最重可關10年

張五岳：美中台邏輯大變　陸必運用台灣議題

成醫參加美國拉斯維加斯醫療資訊暨管理系統展會　聚焦醫療AI與數據應用優化

弟弟超自信大口吃芥末！咬一口後被嗆到不說話XD

國際熱門新聞

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

川普玩真的　將下令廢除美國教育部

冰棒拆開驚見「冷凍小蛇」　恐怖照片曝

即／美韓軍演意外！戰鬥機「誤擊」毀民宅7傷

「全裸軟禁」同居男害慘死！日惡女殘暴行徑曝

即／美韓軍演砲彈波及民宅　南韓空軍認了！

男嬰出生7天割包皮　醫失誤只能整根切掉

中國留學生恐迷姦60名女性　拍下1660小時影片

即／美韓軍演爆意外！砲彈擊落「波及民宅」

美「加墨關稅」豁免1個月　美股收紅近500點

OnlyFans女星炫富被搶　逼交6億加密貨幣

中國留學生迷姦60女　落網畫面曝光

美國防部長嗆：已準備好與中國開戰

川普發死亡警告　要求哈瑪斯立刻釋放人質

更多熱門

相關新聞

即／美韓軍演砲彈波及民宅　南韓空軍認了！

即／美韓軍演砲彈波及民宅　南韓空軍認了！

南韓京畿道抱川市今（6）日上午，發生疑似戰鬥機誤擊砲彈，導致砲彈墜落波及民宅的事故

即／美韓軍演意外！戰鬥機「誤擊」毀民宅7傷

即／美韓軍演意外！戰鬥機「誤擊」毀民宅7傷

即／美韓軍演爆意外！砲彈擊落「波及民宅」

即／美韓軍演爆意外！砲彈擊落「波及民宅」

即／南韓砲彈波及民宅

即／南韓砲彈波及民宅

打造韓國版輝達？　李在明提30%股份全民共享

打造韓國版輝達？　李在明提30%股份全民共享

關鍵字：

韓美聯合演習誤擊事件軍事南韓

讀者迴響

熱門新聞

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

台北101遭雷擊！　震撼畫面登外媒

前妻變炮友！網笑：二手傢俱翻新很少見

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝

西門町驚見男屍！42歲創意日料店老闆躺地亡

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

知名電商平台網站突關閉！民眾儲值金拿不回

即／台中「第五市場」深夜惡火！消防急灌救

快訊／屏東台電核三廠火警！恐怖濃煙狂竄

神級「長沙花魁」爆紅！接客價碼曝光

飯後「做1事」能控糖！　醫認證：根本且有效

核三廠兩座冷卻水塔起火 現場搶救畫面曝

日料店1男陳屍廁所　死者竟是餐廳老闆

雨神再臨！　下波「全台溼3天」時間曝

雄中畢旅「2小時新竹殺到101」　巨城出絕招！萬人噴笑

更多

最夯影音

更多

Uber司機遭嗆畫面曝光！王大陸怒比中指離開

【新竹風又贏了】桌椅：我獨自退場

【這老人坐的】要年輕女讓座！白髮翁嗆：你白讀書

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

馬路驚見50公斤史詩級 #巨蟒　女壓到慘摔車！超扯畫面曝

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面