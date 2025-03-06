美國恢復對烏軍援有望？　美白宮國安顧問曝「須達2條件」

▲川普正考慮是否恢復對烏軍援，要求基輔必須達成2條件。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮激烈爭吵後，川普決定立刻停止一切對烏軍援，稍早更傳出美國中情局（CIA）證實，美方已切斷對烏克蘭的情報支援。不過，又有消息指出，其實川普近日正重新評估對烏克蘭的軍事援助。白宮高層表示，若烏克蘭展現誠意與俄羅斯談判，則美方考慮恢復軍援。

根據《衛報》，美國白宮國家安全顧問瓦爾茨（Mike Waltz）透露，若烏克蘭與俄羅斯展現誠意進行談判，並建立停戰的「信任機制」，美方將考慮恢復軍援。

對此，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）證實，川普正在「非常努力地」推動俄烏戰爭的結束。當被問及美方是否永久停止與烏克蘭共享情報時，萊維特回應稱，「國家安全會議告訴我，他們正在重新考慮對烏克蘭的資助。」

澤倫斯基於當地時間4日表態，稱基輔「隨時準備好重返談判桌」，此舉被美方視為積極的一步。此外，澤倫斯基已致函川普，提及希望重啟協商並簽署礦業合作協議，美方認為這是「良好、正面的第一步」，並已著手討論和平談判的相關細節。

瓦爾茨認為，美方正在測試俄羅斯的誠意，歐洲國家也提出相關提案。英國與法國已建議在烏克蘭實施為期一個月的空中與海上停火，以觀察俄方是否遵守，這項提議獲得澤倫斯基的支持。

另外，在川普與澤倫斯基的會談中，川普對澤倫斯基的穿著有意見。自俄羅斯入侵以來，澤倫斯基習慣穿著軍風服裝，川普則表示「他穿得很正式」。川普曾抱怨澤倫斯基未穿西裝。

有記者提問，「馬斯克（Elon Musk）也經常不穿西裝，那麼橢圓辦公室的服裝規範是什麼？」；萊維特回應：「馬斯克在川普的國會演說時穿了西裝，總統對此很滿意。」