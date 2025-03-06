獲大學獎學金卻「如同文盲」　她怒告高中母校：嚴重失職

記者張方瑀／綜合報導

美國康乃狄克州一名公立學校的畢業生，儘管已經成功申請上大學，並獲得了獎學金，但她仍認為在高中就讀12年了，卻依舊無法正確發音和閱讀，就像個文盲一樣，所以直接將高中告上法院。

根據CNN報導，康乃狄克州19歲女子歐提茲（Aleysha Ortiz）去年5月將高中告上法庭，指控她在哈特福市（Hartford）公立學校體系內讀了12年，卻仍然無法正常閱讀與書寫，即使去年以優異成績自哈特福公立高中（Hartford Public High School）畢業，並獲得康乃狄克大學（University of Connecticut）獎學金，她仍認為自己幾乎是文盲。

歐提茲已向哈特福教育委員會（Hartford Board of Education）、哈特福市政府及她的特殊教育個案管理人蒂爾達（Tilda Santiago）提起訴訟，指控他們在教育上嚴重失職。

▲歐提茲高中畢業前才確認患有閱讀障礙。（示意圖／CFP）



根據法律文件，歐提茲從小學一年級開始，就在字母、發音及數字辨識方面出現困難，但學校從未正視這個問題。由於長期無法跟上課程進度，她開始在學校行為失控，甚至一度被視為問題學生。她聲稱，到了六年級時，她的閱讀能力仍僅相當於幼稚園或一年級水平。

歐提茲進入高中後，被指派給特殊教育教師兼個案管理人蒂爾達，但她在訴狀中指控，蒂爾達不僅未提供適當協助，反而對她進行霸凌、騷擾，甚至跟蹤，最終被校方移除職務。

歐提茲的母親克魯茲（Carmen Cruz）幾乎不會說英文，但仍曾多次向校方反映女兒的困境。然而，由於語言不通，她只能完全聽從老師的說法，不清楚學校究竟有沒有落實幫助。

直到高三時，歐提茲開始為自己爭取權益，教師才建議她接受閱讀障礙（dyslexia）測試。然而，測試直到她畢業前一個月才開始，並在最後一天才完成，最終確診她患有閱讀障礙，並需要接受語音教學、流暢度訓練及閱讀理解課程。

學校方面則表示，曾告知她可以選擇延後領取畢業證書，以換取密集的補救教學服務，哈特福公立學校在給CNN的聲明中強調，「雖然我們無法對進行中的訴訟發表評論，但我們始終致力於滿足學生的多元需求，幫助他們發揮潛能。」

目前，歐提茲雖已進入康乃狄克大學就讀，但因為心理健康問題，她自2月1日起便暫停上課。她透露，自己現在依賴語音轉文字、文字轉語音的應用程式來完成大學作業，就像在高中時期一樣。