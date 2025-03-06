美司法部起訴「12名中國駭客」　涉攻擊台灣外交部

▲美司法部起訴12名中國駭客。（圖／取自FBI）



記者張方瑀／綜合報導

美國司法部5日宣布起訴涉嫌駭客行動的12名中國公民，他們竊取美國企業與個人的數據，並將其出售給中國政府與其他買家，而台灣也是其攻擊目標之一。

根據《紐約時報》報導，司法部分別在紐約與華盛頓兩地提出訴訟，詳細列舉該駭客行動的罪名。在紐約的訴訟中，美國聯邦官員指控10人合作竊取他們鎖定的資料，其中8名嫌犯為中國民間資安公司安洵（I-Soon）的員工，其餘2人為中國公安部工作。

起訴書指出，安洵的核心業務之一是駭入系統竊取數據，並提供給中國政府；每成功駭入一個電子郵件信箱，報酬介於1萬至7.5萬美元不等。

起訴書提到，中國境內存在一個「駭客傭兵」（hackers for hire）黑市，這種模式讓中國政府能夠合理推卸對美國機構發動網攻的責任。然而，美國官員表示，證據顯示這些私營駭客團體經常接受來自中國公安部2名成員的指令。

安洵有時會直接接受中國政府官員的指定目標，另一些時候則由駭客自行選擇攻擊對象，並試圖將竊取的資料出售給政府。此外，部分駭客還會培訓政府官員如何進行駭客攻擊。

美國官員表示，美國國防情報局（DIA）、美國商務部、台灣、韓國、印度及印尼外交部、批評中國的新聞機構及紐約州眾議院（New York State Assembly）是被攻擊的目標。

美國司法部國家安全部門主管白秀貞（Sue J. Bai）表示，這些指控顯示中國政府正在指揮並助長全球範圍內無差別且魯莽的網攻行為，並透過特定公司與個人駭客來執行這些攻擊。

事實上，這12名中國公民幾乎不可能出現在美國法院受審，但美國政府長期以來採取「點名羞辱」（name and shame）策略，希望透過曝光中國政府及其駭客行為來施加壓力。