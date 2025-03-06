波蘭外交部證實：川普暫停對烏軍援「未事先告知盟友」

▲川普未事先告知盟友即暫停對烏克蘭軍援。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

波蘭外交部證實，烏克蘭的盟友事先並未得知美國總統川普（Donald Trump）決定暫停軍援的消息。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，歐洲正面臨數十年來最嚴峻的安全挑戰。

根據《衛報》報導，波蘭外交部發言人朗斯基（Paweł Wroński）4日表示，川普決定暫停對烏克蘭軍援的行動，沒有事先告知任何盟友和「拉姆施泰因集團」（Ramstein Group）的成員，也沒有先進行任何協商。

由美國主導的「拉姆施泰因集團」負責協調西方對烏克蘭的軍事援助。該臨時聯盟成員國約50個，名稱源自首次會議地點——德國的拉姆施泰因美軍基地。

▲圖斯克表示，歐洲正面臨前所未有的風險。（圖／達志影像／美聯社）



圖斯克在內閣會議中指出，歐洲正面臨前所未有的風險，這是數十年來最嚴峻的安全挑戰，沒有任何理由認為美國宣布暫停對烏克蘭的援助、可能開始解除對俄制裁只是空話，波蘭政府可能需要做出一些「非同尋常」的決定。

圖斯克說，「這讓歐洲、烏克蘭和波蘭的處境更加艱難，波蘭政府決心加強歐洲的行動，以提升我們的防禦能力，同時維持與美國的最佳關係。」

圖斯克呼籲政府各部門加快推動影響國防與武器採購的立法工作，他強調國家必須在面臨嚴峻局勢時保持充分團結，並將從歐盟COVID-19恢復基金的72.1億歐元（約台幣2556億元）的資金轉移到國防支出上。

此外，歐盟領袖預計將於6日召開會議，討論歐盟執委會提出的一項五大部分、總額8000億歐元（約台幣27兆4280億元）的計畫，以加強歐洲的國防產業、提升軍事能力，並協助烏克蘭提供急需的軍事支持。