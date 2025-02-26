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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍喊超徵稅收普發1萬　綠曝各縣市超徵數：藍營首長們何不還錢於民？

▲▼民進黨發言人吳崢、戴瑋姍。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨發言人吳崢、戴瑋姍。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

由於去年度國家稅收實徵數創新高，而國民黨主張全民普發現金1萬元。行政院長卓榮泰25日則表示，實徵數超過預算數後，減少舉債也要算在內。對此，民進黨今（26日）召開記者會指出，台北、新北、桃園三都有數十億稅收賸餘，而稅收較預期多出5283億，依法會透過統籌分配款機制，增撥到地方，粗估台北市可多分76億元，新北市多分59億元，桃園市多分49億元，台中市多分38億元，依照國民黨的邏輯，何不把這些錢還稅於民？是捨不得？還是太小氣？

民進黨發言人吳崢、戴瑋姍今召開「一手砍預算一手發現金 ，國民黨掏空政府賣空台灣」記者會，並指出，今年一月藍白聯手才亂砍總預算，又眼看國家經濟表現穩健，2024年政府稅收賸餘，國民黨卻只會用取巧的方式，大撒幣來討好選民，無心為國家財政健全永續發展而努力。呼籲國民黨在立院新會期，能「別鬧事」，減少政治算計，共同為國家經濟發展、擴大照顧而努力，努力提出福國利民的政策法案。

吳崢表示，過去政府的施政成效顯著，提高外資投資台灣的意願，也帶動整體經濟指數成長，進而增加稅收。從蔡英文總統到賴清德總統時期，民進黨政府有效運用財政資源，成果有目共睹。如：「0到6歲國家一起養」、「長照3.0」的推動，還是基礎建設，包括軌道交通與水資源設施的完善，都需要充足財政支援；為了維持吸引外資的環境，確保持續發展，將資源留在中央政府是必要的。

對於藍營主張，吳崢說，國民黨的立委們近期想透過普發現金爭取支持度，可能因問政及論述都上不了檯面，只能提出大撒幣，來爭取人民的支持，若國民黨迫切想發現金，何以不在藍營地方執政縣市發放？吳崢指出，以2023年度台北、新北、桃園三都有稅收賸餘，台北市33億、新北市76億、桃園市21億，為何不先請這三都首長帶頭發放？難是只叫別人花錢，自己卻不願意把荷包中的錢掏出來嗎？

吳崢更提到，因2024年度經濟成長較預期好，進而稅收較預期多出5283億，依法會透過統籌分配款機制，增撥到地方，粗估台北市可多分76億元，新北市多分59億元，桃園市多分49億元，台中市則多分38億元。依照國民黨的邏輯，何不把這些錢直接還稅於民？是捨不得？還是太小氣？還是想要把這些錢留做侯友宜、盧秀燕、張善政當小金庫使用？國民黨從立院到地方首長自我邏輯前後矛盾的行徑，實在莫名其妙。

戴瑋姍指出，國民黨朱立倫為防堵藍委遭到罷免，提出普發現金，企圖轉移國民黨聯合民眾黨國會一籮筐負面、鬧事的形象，但朱立倫出發點只為「政治考量」，並非真正為全國人民著想，更無心為國家長遠發展著想。

前行政院長蘇貞昌時期普發現金六千元，戴瑋姍回顧，當時也有人提議地方政府應「加碼」跟進加發現金，但台北市長蔣萬安卻高舉「市政優先」，新北市長侯友宜宣稱要「做出人民有感的建設優先」，桃園市長張善政則回應「不要債留子孫」，而台中市長盧秀燕更只以一句「新年快樂」帶過，明顯看出國民黨一邊高喊還錢於民，而自己的藍營地方執政縣市卻不願落實，證實國民黨前後根本就是兩套標準。

戴瑋姍指出，財政部所公布去（2024）年稅收「超過」預算數高達5,283億，就只是稅課收入優於預期，課稅比例不變，收入增加政府稅入自然也增加，這樣的成績是全體人民共同努力的成果，應該更要善加珍惜運用。過去的「消費券」是為了振興金融海嘯的低迷經濟，而當初普發6000元，是為了疫後要促進消費，協助受疫情影響的店家，都是為了振興經濟，當前台灣的經濟表現穩健，國民黨卻大砍總預算，企圖阻礙台灣發展，只想短視近利、撒幣當政績討好選民，呼籲國民黨用心提出真正福國利民的法案。

戴瑋姍表示，這些稅收賸餘如果一次性普發現金用掉，甚為可惜，更應該妥善運用，包括，用於減少舉債，可將原2024編列債務舉借的1,571億元全數不需舉債；同時，再用於債務還本，使2024年可較預算還本數再增加208億元，達到還債1,358億元。一來一往減債2,929億元將近三千億！減少債留子孫，讓國家財政更穩健發展，是我們共同的責任。

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