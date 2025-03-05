　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園岔路轎車衝出撞翻女騎士　疑大雨視線模糊+未減速釀禍

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓女子昨（4）日傍晚開車沿中壢區興和路欲匯入環北路時，不慎與直行機車發生碰撞，造成女騎士當場被撞翻，倒臥馬路上不斷哀號，路旁店家見狀後趕緊通報警方處理，中壢警方到場後為雙方進行酒測，酒測值均為零，並將受傷湯姓女騎士送醫治療，肇事黃姓女子聲稱是大雨視線模糊未注意直行機車才釀禍，至於真正肇事原因則有待警方調查釐清。

▲桃園市黃姓女子昨天傍晚駕車沿中壢區興和路往環北路方向行駛，撞上直行女騎士，圖為碰撞瞬間畫面。（圖／翻攝自臉書《八卦村－行車紀錄器影片上傳中心》）

▲黃姓女子昨天傍晚駕車沿中壢區興和路往環北路方向行駛，撞上直行女騎士。（圖／翻攝自臉書《八卦村－行車紀錄器影片上傳中心》）

▲桃園市黃姓女子昨天傍晚駕車沿中壢區興和路往環北路方向行駛，撞上直行女騎士，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢區興和路往環北路昨天傍晚發生事故，警方到場調查事故發生原因。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

根據臉書《八卦村－行車紀錄器影片上傳中心》一段影片顯示，這起事故現場為中壢區環北路，一輛轎車從岔路口欲匯入環北路時，疑似未減速直接撞上直行機車，女騎士被撞翻倒地後當場倒地哀號，路旁店家與轎車女駕駛趕緊上前將女騎士扶起，驚悚畫面讓網友議論紛紛，質疑女駕駛根本沒在看。

▲中壢區興和路往環北路昨天傍晚發生事故，警方到場調查事故發生原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，昨天下午4時50分許獲報，中壢區環北路發生交通事故，交通中隊到場發現，40歲黃姓女子駕車沿興和路要匯入環北路方向，與直行由62歲湯姓女子騎乘機車發生碰撞，當場將機車撞翻倒地受傷，員警為雙方酒測，酒測值均為零，初步研判應該是女駕駛匯入環北路時，疑似未減速與禮讓直行車先行，但真正肇事原因仍待調查釐清。

中壢警方呼籲，用路人駕駛交通工具行經路口，或左右轉彎時，應提前打方向燈，並應減速慢行，確認有無來車或行人再行駛，以維護自身及他人安全。

 【更多新聞】

休旅車桃園機場撞邊柱！1顆輪胎噴飛　女駕駛疑精神不濟釀禍

販毒被查緝「猛撞警車逃逸」桃園男落網　3罪起訴這下慘了

桃園白賓士「深夜狂拉音浪」居民快瘋了　環警聯手用AI逮到人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 1 8078 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
140萬張家樂福卡掰了！　玉山銀公告8／30合作終止
柯媽首赴北所見柯文哲！陳佩琪帶2本書+會客菜探視
台積電投資千億設廠！　川普自豪喊：美國「不用付任何錢」
傅崐萁赴港「同團人員涉洗錢被抓」　林佳龍證實：還被中共關著
快訊／兄弟簽下勝騎士與羅戈　猛登未通過藥檢解約
王大陸涉教唆暴打司機　事後包3萬6答謝四海幫「小阿俊」
快訊／涉收賄、拿回扣　南投信義鄉長全志堅收押禁見
中職領隊會議：2026年實施壘包加大　投球計時調整再等等
柯建銘、王世堅中常會「激烈溝通」！　賴清德盼2誤會釐清別內耗
快訊／台中汽車故障「引擎突起火」　妻被燒死夫重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

擊落電桿、變電箱！害1200戶斷訊　落跑駕駛找到了：我恍神

惡煞是義務役男！涉受王大陸教唆打司機　2月入伍今在成功嶺被逮

調查局18幹部異動　辦「中資來台挖角竊密」她擢升處站主任

柯媽首赴北所見柯文哲！陳佩琪陪同探視　帶2本書+會客菜

王大陸涉教唆暴打Uber司機　事後包3萬6答謝四海幫「小阿俊」

快訊／涉收賄、拿回扣　南投信義鄉長全志堅遭收押禁見！

網拍詐騙！男賣NBA球員卡、公仔「收錢不交貨」　遭判1年8月

快訊／台中后里汽車故障「引擎突起火」　妻被燒死夫重傷

獨／越南女淘金夢碎！入境1hr被撞重傷　仲介男慘死國道畫面曝

快訊／台中東勢大橋男子墜大甲溪！被救起意識模糊送醫

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

欠4千萬！ #遠東航空 飛機被查封...機鼻貼封條　再不繳清就拍賣

【泰格與雪兒】吃不下去了

晨運婦遭撞不治！肇事駕駛：看見人閃避不及 #台中

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

【垃圾車爆炸！】清潔員講述身上著火曝驚險瞬間…原因竟是瓦斯罐

擊落電桿、變電箱！害1200戶斷訊　落跑駕駛找到了：我恍神

惡煞是義務役男！涉受王大陸教唆打司機　2月入伍今在成功嶺被逮

調查局18幹部異動　辦「中資來台挖角竊密」她擢升處站主任

柯媽首赴北所見柯文哲！陳佩琪陪同探視　帶2本書+會客菜

王大陸涉教唆暴打Uber司機　事後包3萬6答謝四海幫「小阿俊」

快訊／涉收賄、拿回扣　南投信義鄉長全志堅遭收押禁見！

網拍詐騙！男賣NBA球員卡、公仔「收錢不交貨」　遭判1年8月

快訊／台中后里汽車故障「引擎突起火」　妻被燒死夫重傷

獨／越南女淘金夢碎！入境1hr被撞重傷　仲介男慘死國道畫面曝

快訊／台中東勢大橋男子墜大甲溪！被救起意識模糊送醫

川普國會演說創史上最長紀錄！細數執政成就　喊話格陵蘭：加入美國

LINE抓包男友劈腿「正宮公園約戰小三」　結局神轉！兩人竟變好友

協商破局！柯建銘轟「背後是習近平」　藍白再酸去做精神鑑定

140萬張家樂福卡掰了！　玉山銀公告8／30合作終止

擊落電桿、變電箱！害1200戶斷訊　落跑駕駛找到了：我恍神

摩斯周年慶優惠再加碼！6大組合買3送1、冰紅茶下殺24元

桃市府推「好孕專車」福利再加碼　張善政：打造婦幼友善城市

男子一個月「染4次髮慘變大禿頭」　他嚇傻：10天頭髮快掉光

惡煞是義務役男！涉受王大陸教唆打司機　2月入伍今在成功嶺被逮

李強報告涉港澳部分　首提深化國際交往合作

【台灣最美的風景是人】遇視障者誤闖紅燈！前方駕駛下車協助過馬路畫面超暖心～

社會熱門新聞

即／囂張畫面曝！王大陸「怒比司機中指」

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

王大陸「富二代打手」起底！　演藝圈尊稱游董

即／遭大貨車輾頭　烏日女騎士當場死亡

王大陸殺人未遂改傷害罪！檢方理由曝

快訊／「毆司機」王大陸交保　理由曝光　

即／王大陸500萬交保現身！

王大陸與父關係疏離　待5hrs等不到親友

輾過50kg超巨蟒蛇　20歲女騎士摔車

即／「蹂躪女兒348次」狼父警今出庭

更多熱門

相關新聞

路上沒車！自小客離奇撞機車　騎士慘死

路上沒車！自小客離奇撞機車　騎士慘死

網路《記者爆料網》日前流傳一段驚悚車禍影片，一輛藍色轎車2月7日下午行經桃園市龍潭區中豐路高平段時，失控撞上同向機車，機車女騎士倒地後，又被藍色轎車輾過，車禍過程全被後方車輛行車紀錄器拍下，畫面十分驚悚。龍潭警方指出，肇事林姓女子與女騎士均無酒駕，女騎士因傷勢嚴重經送國軍桃園總醫院急救後仍傷重不治，肇事原因仍由警方調查釐清。

三寶女切西瓜左轉又闖紅燈　慘遭砂石車擊落

三寶女切西瓜左轉又闖紅燈　慘遭砂石車擊落

女駕駛路邊切入車道沒打方向燈+闖紅燈　撞機車釀2傷

女駕駛路邊切入車道沒打方向燈+闖紅燈　撞機車釀2傷

三寶女連續擦撞10輛汽機車　竟是毒品通緝犯

三寶女連續擦撞10輛汽機車　竟是毒品通緝犯

台中三寶女鬼切蛇行！外籍男猛飆「FXXX」

台中三寶女鬼切蛇行！外籍男猛飆「FXXX」

關鍵字：

轎車撞機車三寶女未減速禮讓直行機車女騎士哀嚎

讀者迴響

熱門新聞

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

即／囂張畫面曝！王大陸「怒比司機中指」

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

LINE一人群組「收回訊息」超煩！大神曝1招

「始祖級泡麵」回歸！一票老饕淚喊：兒時記憶

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

名醫江坤俊轉院！病人爆量「下午1點看到10點」

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

麻衣首揭婚變真相「導火線是生下小孩」！

更多

最夯影音

更多

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面