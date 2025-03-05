桃園岔路轎車衝出撞翻女騎士　疑大雨視線模糊+未減速釀禍

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓女子昨（4）日傍晚開車沿中壢區興和路欲匯入環北路時，不慎與直行機車發生碰撞，造成女騎士當場被撞翻，倒臥馬路上不斷哀號，路旁店家見狀後趕緊通報警方處理，中壢警方到場後為雙方進行酒測，酒測值均為零，並將受傷湯姓女騎士送醫治療，肇事黃姓女子聲稱是大雨視線模糊未注意直行機車才釀禍，至於真正肇事原因則有待警方調查釐清。

▲黃姓女子昨天傍晚駕車沿中壢區興和路往環北路方向行駛，撞上直行女騎士。（圖／翻攝自臉書《八卦村－行車紀錄器影片上傳中心》）

▲中壢區興和路往環北路昨天傍晚發生事故，警方到場調查事故發生原因。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

根據臉書《八卦村－行車紀錄器影片上傳中心》一段影片顯示，這起事故現場為中壢區環北路，一輛轎車從岔路口欲匯入環北路時，疑似未減速直接撞上直行機車，女騎士被撞翻倒地後當場倒地哀號，路旁店家與轎車女駕駛趕緊上前將女騎士扶起，驚悚畫面讓網友議論紛紛，質疑女駕駛根本沒在看。

中壢警方指出，昨天下午4時50分許獲報，中壢區環北路發生交通事故，交通中隊到場發現，40歲黃姓女子駕車沿興和路要匯入環北路方向，與直行由62歲湯姓女子騎乘機車發生碰撞，當場將機車撞翻倒地受傷，員警為雙方酒測，酒測值均為零，初步研判應該是女駕駛匯入環北路時，疑似未減速與禮讓直行車先行，但真正肇事原因仍待調查釐清。

中壢警方呼籲，用路人駕駛交通工具行經路口，或左右轉彎時，應提前打方向燈，並應減速慢行，確認有無來車或行人再行駛，以維護自身及他人安全。