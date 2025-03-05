休旅車桃園機場撞邊柱！1顆輪胎噴飛　女駕駛疑精神不濟釀禍

▲莊姓女子今天凌晨零時許駕駛租賃車行經桃園機場航站南路時失控撞邊柱，右側車身嚴重毀損。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市莊姓女子今（5）日凌晨駕駛租賃的休旅車行經桃園國際機場航站南路第二航廈附近時，突然失控自撞邊柱，因撞擊力道強勁，整輛車180度迴轉才停下，但右側車身嚴重毀損，1顆輪胎噴飛，航警局據報到場時，飽受驚嚇的莊女才步出車門，所幸未波及其他車輛，莊女酒測值為零，身體有受到擦挫傷勢，莊女聲稱可能精神不濟肇事，至於真正肇事原因仍待調查釐清。

▲現場邊柱有明顯撞擊痕跡。（圖／航警局提供）

航警局指出，今天凌晨零時4分許，航警局接獲通報，桃園國際機場航站南路第二航廈路段發生租賃車自撞路緣邊柱事故，員警派遣交通事故處理小組到現場處理，經查是25歲莊姓女子駕駛租賃車，沿桃園機場航站南路往第一航廈方向行駛時失控，導致車輛向右偏移自撞路緣邊柱肇事。

▲員警到場處理，肇事的莊女則在路旁接受酒測。（圖／航警局提供）

莊女身體有擦挫傷勢，但意識清醒，員警對其實施酒測，酒測值為零，莊女自稱疑似精神不濟肇事，所幸現場並未波及其他車輛與路人，員警將莊女送醫治療，後續肇事責任則待調查釐清。航警局呼籲，用路人開車上路前應養足精神，切勿疲勞駕駛以避免發生類似事故意外，造成他人與自身安全疑慮。

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