販毒被查緝「猛撞警車逃逸」桃園男落網　3罪起訴這下慘了

▲鄧姓男子在中壢區欲販售K他命，遭警查緝時開車衝撞警方偵防車後棄車逃逸，遭檢察官起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園鄧姓男子去年5月間透過，通訊軟體販售K他命，桃園市刑大員警持拘票與搜索票在中壢區查緝時，鄧竟開車衝撞警方偵防車後棄車逃逸，警方隔天晚間查獲鄧男到案，在其車上起出K他命、現金97萬餘元與電子磅秤等證物。桃園地檢署調查時，鄧坦承犯行，檢方偵結依違反毒品危害防制條例、妨害公務與毀損等罪嫌，並建請院方從重量刑。

檢警調查，鄧姓男子於去年5月間，在中壢區向年籍不詳綽號「阿虎」男子以5萬8千元代價，購買第三級毒品K他命100公克，桃園市刑大掌握情資後向院檢聲請拘票與搜索票，於5月27日下午5時許在中壢區慈惠一街之某商場附近進行查緝，鄧男為避免被警方查緝，竟駕車衝撞警方偵防車，導致偵防車保險桿、車門等處毀損，鄧男隨即駕車逃逸，並在中壢區某處棄車逃逸。

刑大員警隨即調閱沿途監視器掌握鄧男行蹤，並於翌日晚間8時許在中壢區中央東路查緝鄧男到案，在其車上起出K他命2小包、現金97萬5千元、夾鏈袋一批、手機2支、電子磅秤、存摺6本、點鈔機與金融卡等證物。

桃檢複訊時，鄧男坦承犯行不諱，警方並提供現場照片、監視畫面截圖與證物等佐證，檢方認為鄧男犯行明確，檢方偵結依違反毒品危害防制條例、妨害公務與毀損等罪嫌，並建請法院從重量刑。