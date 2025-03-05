罷團稱等8天沒收到補件通知　中選會：非領銜人無資格收到公函

▲罷團召集人稱等8天沒收到補件通知，中選會表示，非「領銜人」無資格收到公函。（圖／賴苡任提供）



記者陳家祥／台北報導

罷免綠委吳思瑤民團「地動刪瑤」召集人賴苡任今（5日）痛批，3日致電中選會詢問補件公文，但截至今日上午都尚未收到公文。對此，中選會回應，吳思瑤罷免案提議領銜人為張員，賴員即便自行宣稱為該案召集人，依法仍無資格、亦無從收到中選會公函。

中選會日前公布第一波罷免案一階審查結果，罷免綠委9案皆未通過，得在10天內補件。對此，罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人賴苡任今（5日）透露，從2月26日傳出罷免雙吳需要補件消息，綠營透過媒體狂操作一波，但到了今天3月5日去郵局問，還是沒有收到公文。他怒批，中選會寄送公文是用飛鴿傳書嗎？現在是想沒收人民補件權利？

對此，中選會指出，針對有媒體報導，由張OO領銜提出的北市第1選舉區立委吳思瑤罷免案，提議領銜人既為張員，賴OO即便自行宣稱為該案召集人，依法仍無資格、亦無從收到中選會公函，合先敘明。

中選會進一步說，通知該案領銜人補提提議人名冊一節，據郵政雙掛號送達郵局網站所示，本件交寄郵件後，郵局已於3月5日投遞成功，亦即張員已經領取公函在案。