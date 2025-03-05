罷12綠委一階全未過「共1365幽靈連署」　綠：沒正當性只能靠造假

▲罷吳四騎士拼補件過關。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會日前公告罷免案審查結果，相較民團送件罷免藍委32案都過關，藍營以罷制罷提出的12位綠委罷免案第一階段皆未通過，且幽靈連署加總高達1365人。對此，民進黨發言人卓冠廷今（5日）表示，國民黨發動罷免綠委欠缺正當性，故只能靠造假來連署，幾乎國民黨罷免送件所有民進黨的立委每2、3份就有一份為虛假連署。國民黨面對罷免只會逃避，從來不面對自己適任與否，更開記者會指責與自身意見不同的公民，肉搜公布個資，企圖造成寒蟬效應。

對於藍營連署狀況，卓冠廷指出，國民黨在全台各地針對民進黨本黨的立委發起惡意罷免，出現在一連串的抄名冊、幽靈連署的奧步。上周所公布民進黨9位立委第一階審核連署狀，竟出現將近千位已死亡連署的荒謬情況；昨 日公布新一波吳沛憶、吳思瑤等立委國民黨惡罷連署狀況，又創下歷史紀錄不合格率新高。

其中，罷免吳沛憶錯假率創新高，送出2636份，有1072份不合格的錯假數，不合格率高達40.7%，寫下錯假率新高的紀錄。罷免吳思瑤錯假率也相當高，送出2696份，也有929份不合格連署書，錯假率也高達34.5%。

卓冠廷表示，國民黨發動罷免綠委欠缺正當性，故只能靠造假來連署。截至目前為止，目前通過一階的藍委32人，綠委仍為0人，罷免民進黨立委的幽靈連署人數竟高達1365人；造假連署背後就是國民黨隻手遮天，若不是系統性的抄名冊，從頭到尾虛假連署，何以出現每一區如此高的錯假率，包括目前全國錯假率最高是吳沛憶40.7%、李坤城40%、王定宇38.7%、伍麗華35.8%等人，可說幾乎國民黨罷免送件所有民進黨的立委每2、3份就有一份為虛假連署。

卓冠廷說，國民黨面對罷免，只會反擊、逃避，從來不面對自己適任與否的問題，更利用自身公權力，開記者會指責與自身意見不同的公民，肉搜公布個資，把所有不同意見者打成「側翼」，企圖藉由肉搜造成寒蟬效應。

