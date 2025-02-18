快訊／碎屍案新進展！又驗出楠梓林婦肝臟　2屍塊待DNA確認身分

▲警方將打撈到的屍塊送往相驗，再送DNA鑑驗。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄男子張介宗犯下震驚社會的碎屍案，至今仍不肯認罪，警方打撈作業今（18）日邁入第13天，最新統計，目前共尋獲72塊屍塊。刑大指出，昨（17）日經由法醫相驗疑似屍塊共有28塊，其中初步排除17件非人體組織，剩餘檢體中，其中1件鑑驗出肝臟組織DNA型別與林姓被害人相符，2件人體組織待鑑驗DNA。

目前警方專案小組與民間救難協會及家屬通力合作下，近期分別在前鎮運河第五船渠、高雄港碼頭區等水域，陸續有發現並撈獲疑似人體組織，目前殘骸共尋獲72塊。

昨（17）日經由法醫相驗疑似屍塊共有28塊，經初步先排除17件非人體組織，包含禽類皮膚、塑膠、保麗龍、雞腿骨、麵包等，剩餘檢體11件，檢體送鑑識中心DNA實驗室鑑驗。

▲▼警方連日在高雄港區等水域進行打撈，鞏固碎屍案犯罪證據。（圖／記者吳世龍攝）

後續萃取出3件有DNA片段，屬人體組織（餘8件非屬人體組織），其中1件鑑驗出肝臟組織DNA型別與林姓被害人相符；另2件需再加長萃取時間後再鑑驗DNA型別。

▲警方將打撈到的屍塊送往相驗，再送DNA鑑驗。（圖／記者吳世龍攝）

因此，截至目前確認的屍塊之中，統計楠梓林姓被害人共36塊、左營張姓被害人2塊，但第一位失蹤的張嫌大嫂至今未尋獲相關遺骸。警方表示，剩餘仍有2件人體組織需再加長萃取時間後再鑑驗DNA型別，7塊殘骸待相驗及鑑驗。

警方今日持續高雄港碼頭區等水域進行打撈，昨日所打撈尋獲疑似屍塊（皮膚組織共7塊），專案小組仍將會秉持科學鑑識辦案精神，送交法醫鑑驗，並持續蒐集相關事證，鞏固本案犯罪證據。