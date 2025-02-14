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快訊／遭碎屍魔殘忍「剪刀分屍」　張婦家屬帶法師現場招魂

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄73歲男子張介宗碎屍案昨日有重大進展，警方在犯案現場找到的剪刀及類似牛排刀的鋸齒尖刀上，發現林、張2名死者DNA生物跡證，確認是用來切割或行兇用的工具。被害者張婦家屬等4人，今早帶著法師前往張嫌住處進行招魂，至於為何會有此安排，家屬神情哀傷，不願受訪。

▲▼ 遭碎屍魔殘忍「剪刀分屍」　張婦家屬帶法師現場招魂。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲張婦家屬帶法師前往張嫌住處招魂。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼ 遭碎屍魔殘忍「剪刀分屍」　張婦家屬帶法師現場招魂。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲遭碎屍魔殘忍「剪刀分屍」，張婦家屬帶法師現場招魂。（圖／記者陳宏瑞攝）

初步了解，張婦家屬包含1名兒子、2名女兒及1名女婿，今早帶著法師前往張嫌住處樓下進行招魂儀式，家屬神情哀戚不願受訪，低調跟著法師進行儀式。大兒子當時跪地擲筊，希望媽媽能跟著回家，不過擲了7、8次才終於有聖筊，在儀式結束後，家屬也迅速離開現場。

住在左營區的張姓婦人今年過年前失蹤，家屬在1月27日通報協尋，張嫌分屍林姓婦人案件被曝光後，警方調監視器才驚見，1月17日張婦與張嫌一同前往其住處後就失聯，隔日張嫌頻繁進出，疑似棄屍。

警方表示，目前尋獲37塊屍塊中，大多來自於趙林婦，另外，張婦則尋獲頭皮及胸部組織，對照警方在剪刀發現張婦生物跡證，初步研判張嫌疑就是用剪刀剪下乳房分屍。

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