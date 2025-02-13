恐怖殺人魔碎屍手法曝！冷血「牛排刀」分屍　剪刀分割乳房

▲高雄刑大召開記者會說明碎屍案進度，左起為刑事鑑識中心主任謝東和、刑警大隊大隊長鄢志豪。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄73歲男子張介宗碎屍案今日有重大進展！警方表示，在犯案現場找到的剪刀及類似牛排刀的鋸齒尖刀上，發現死者DNA生物跡證，確認兩者是用來切割或行兇用的工具。目前尋獲37塊屍塊中，大多來自於趙林婦，另外，張婦則尋獲頭皮及胸部組織，對照警方在剪刀發現張婦生物跡證，張嫌疑就是用剪刀剪下乳房分屍。

刑事鑑識中心主任謝東和說明，在犯案現場查獲到的剪刀、尖刀送往鑑定中心檢驗後，在剪刀上找到死者張婦與張嫌2人的DNA生物跡證，對比目前尋獲張婦的人體組織為胸部組織及頭皮，研判他就是用剪刀將張婦分屍丟棄。

▲冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

另外，查獲到的尖刀本體為20公分長、刀身10公分，是有鋸齒狀的刀刃。據了解，刀刃極像是於「牛排刀」，警方與屍塊切割斷面的工具痕跡，經比對後形狀雷同，初步判定張嫌就是用「牛排刀」將骨肉分離，作為切割或是行兇的工具。

刑警大隊大隊長鄢志豪指出，沒有死亡筆記本一說，也沒有外界所稱「原本要殺的第5人」，根據現場查獲的跡證就是3位。調查大量監視器及相關事證後排除有共犯，至於棄屍次數都還在清查中，目前已投入大量警力比對，仍需要一點時間，但本案並沒有陷入膠著，所有證據都指向兇手就是張介宗。

▲高雄73歲碎屍魔張介宗殘忍殺害3女，目前羈押中。（圖／記者吳世龍攝）