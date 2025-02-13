　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖殺人魔碎屍手法曝！冷血「牛排刀」分屍　剪刀分割乳房

▲▼ 高雄刑大召開記者會說明碎屍案進度，左起為刑警大隊大隊長鄢志豪、刑事鑑識中心主任謝東和。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄刑大召開記者會說明碎屍案進度，左起為刑事鑑識中心主任謝東和、刑警大隊大隊長鄢志豪。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄73歲男子張介宗碎屍案今日有重大進展！警方表示，在犯案現場找到的剪刀及類似牛排刀的鋸齒尖刀上，發現死者DNA生物跡證，確認兩者是用來切割或行兇用的工具。目前尋獲37塊屍塊中，大多來自於趙林婦，另外，張婦則尋獲頭皮及胸部組織，對照警方在剪刀發現張婦生物跡證，張嫌疑就是用剪刀剪下乳房分屍。

刑事鑑識中心主任謝東和說明，在犯案現場查獲到的剪刀、尖刀送往鑑定中心檢驗後，在剪刀上找到死者張婦與張嫌2人的DNA生物跡證，對比目前尋獲張婦的人體組織為胸部組織及頭皮，研判他就是用剪刀將張婦分屍丟棄。

▲▼冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

另外，查獲到的尖刀本體為20公分長、刀身10公分，是有鋸齒狀的刀刃。據了解，刀刃極像是於「牛排刀」，警方與屍塊切割斷面的工具痕跡，經比對後形狀雷同，初步判定張嫌就是用「牛排刀」將骨肉分離，作為切割或是行兇的工具。

刑警大隊大隊長鄢志豪指出，沒有死亡筆記本一說，也沒有外界所稱「原本要殺的第5人」，根據現場查獲的跡證就是3位。調查大量監視器及相關事證後排除有共犯，至於棄屍次數都還在清查中，目前已投入大量警力比對，仍需要一點時間，但本案並沒有陷入膠著，所有證據都指向兇手就是張介宗。

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄73歲碎屍魔張介宗殘忍殺害3女，目前羈押中。（圖／記者吳世龍攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中新光三越「12樓畫面曝光」！　炸成廢墟
快訊／新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實
快訊／新光三越大爆炸　管制範圍再擴大
快訊／新光三越氣爆！2人受困11樓電梯搶救中
快訊／台中新光三越氣爆已1死2命危　2級災害應變中心成立
「請避開新光三越、遠百附近！」　台中立委急喊：非常危險
快訊／台中新光三越氣爆　3人遭炸飛倒地不起畫面曝
快訊／台中新光三越大爆炸！多人死傷　今緊急封館
快訊／新光三越氣爆威力大！　電梯門變形、水管炸破狂噴
快訊／新光三越12樓美食街氣爆　外觀全炸爛
快訊／台中新光三越氣爆　周邊道路管制
快訊／台中新光三越氣爆　內部慘況曝光
快訊／新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」當場亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新光三越氣爆「12樓內部畫面曝光」炸成廢墟！　宛如災難片

現場搶救畫面曝！台中新光三越氣爆　消防衝12F移出命危男

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

快訊／台中新光三越大爆炸多人死傷　全力搶救！管制範圍再擴大

快訊／台中新光三越瓦斯氣爆！　2人受困11樓電梯搶救中

台中新光三越氣爆已1死2命危7傷　消防局成立2級災害應變中心

和「耿鬼面交」被騙2477萬元　苦主再掏500萬神反擊

台中新光三越氣爆！3人遭炸飛倒地不起畫面曝　 建物碎片散整路

快訊／成人間煉獄！台中新光三越大爆炸多人死傷　今緊急封館

快訊／新光三越12樓美食街氣爆　外觀全被炸爛

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【可愛迷你鴨】唐老鴨見到寶寶超開心上前大抱抱！

快訊／新光三越氣爆「12樓內部畫面曝光」炸成廢墟！　宛如災難片

現場搶救畫面曝！台中新光三越氣爆　消防衝12F移出命危男

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

快訊／台中新光三越大爆炸多人死傷　全力搶救！管制範圍再擴大

快訊／台中新光三越瓦斯氣爆！　2人受困11樓電梯搶救中

台中新光三越氣爆已1死2命危7傷　消防局成立2級災害應變中心

和「耿鬼面交」被騙2477萬元　苦主再掏500萬神反擊

台中新光三越氣爆！3人遭炸飛倒地不起畫面曝　 建物碎片散整路

快訊／成人間煉獄！台中新光三越大爆炸多人死傷　今緊急封館

快訊／新光三越12樓美食街氣爆　外觀全被炸爛

陸女留學生在美遇害！不明男子「爬出窗戶」

追加預算是既定程序　卓榮泰：無須動用院調解達成協議

快訊／新光三越氣爆「12樓內部畫面曝光」炸成廢墟！　宛如災難片

陳文茜病況「肝臟腫瘤變大暴增」：比發胖還快！才1個月2顆增10顆

17歲少女雙腿紅疹、陰部搔癢長異物！竟同時染3種性病

愛滋感染人數回升破千！去年新增1002人　34歲以下族群增加最多

Switch 2控制器有滑鼠功能？任天堂新專利曝端倪鐵粉期待

現場搶救畫面曝！台中新光三越氣爆　消防衝12F移出命危男

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

隔壁棚壓力給滿　《鬥陣2》宣布「戰利品箱隆重回歸」

紅髮艾德印度街頭表演當地警察突拔麥！被觀眾噓翻 #Ed Sheeran

社會熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

台中新光三越氣爆　3人遭炸飛倒地不起畫面曝

快訊／新光三越12樓美食街氣爆　外觀全被炸爛

高雄碎屍案「死亡筆記本」　第5人身分曝

台中新光三越氣爆威力大　電梯門變形、水管炸破狂噴水

快訊／高雄碎屍魔正面照曝！「頂光頭」騎單車

快訊／涉詐助理費　議員陳怡君聲押

即／前鎮運河疑撈到人體組織！化驗結果曝　確認「張婦頭皮」

台中新光三越氣爆1死2命危7傷

更多熱門

相關新聞

快訊／高雄碎屍魔正面照曝！「頂光頭」騎單車

快訊／高雄碎屍魔正面照曝！「頂光頭」騎單車

高雄碎屍魔張介宗接連殺害3名婦人，並在住家中將死者分屍，屍塊裝袋丟入前鎮運河中。張嫌落網後堅不吐實，至今仍被收押看守所內；警方調閱監視器，發現張嫌3日時曾數度騎著單車外出，且車籃內還裝有不明塑膠袋。

碎屍魔疑為爭產殺大嫂　姪子怒：為何殺母親

碎屍魔疑為爭產殺大嫂　姪子怒：為何殺母親

高雄TOP3單價全破9字頭　「吉伊卡哇」500公尺樓店稱王　

高雄TOP3單價全破9字頭　「吉伊卡哇」500公尺樓店稱王　

疑砂輪機碎屍3女骨骸　檢警清查購買紀錄

疑砂輪機碎屍3女骨骸　檢警清查購買紀錄

即／前鎮運河疑撈到人體組織！化驗結果曝　確認「張婦頭皮」

即／前鎮運河疑撈到人體組織！化驗結果曝　確認「張婦頭皮」

關鍵字：

高雄碎屍案破案刑警DNA

讀者迴響

熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

潘瑋柏空姐嫩妻「首曝女兒照片」網嚇傻：這麼大了

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還

台中新光三越氣爆　3人遭炸飛倒地不起畫面曝

曾陶鎔引退感謝直接不提這一隊！

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！　

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面