預防子宮頸癌！HPV疫苗最有效　花蓮即日起校園接種

▲▼花蓮縣自3月起進入校園接種九價HPV疫苗。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣自3月起由各鄉鎮市衛生所進入校園接種九價HPV疫苗，針對本國籍112學年度入學的國中女學生，符合資格經由家長或監護人同意後填寫接種同意書，依仿單建議時程完整接種，遠離子宮頸癌的威脅，一起保護家中寶貝女兒。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，接種HPV疫苗預防子宮頸癌，目前提供的公費HPV疫苗，保護力至少8年以上。根據世界衛生組織（WHO）建議，針對9-14歲女生，由於性行為尚未活躍或未受到HPV感染者，接種HPV疫苗，預防效果較佳。花蓮縣111年入學國中女生接種率90.8%，鼓勵符合資格者接種疫苗，呼籲家長們一同守護家中寶貝女兒的健康，完整接種HPV疫苗，建構健康的防線。若有相關疑問，可撥打全國HPV疫苗專線0800-883513（寶貝，守護一生）詢問。

▲接種時事先告知病史、量體溫經醫師綜合評估後，再進行疫苗接種。



朱家祥溫馨提醒，接種HPV疫苗3步驟：

1. 接種前，請學生及家長詳細閱讀HPV疫苗的衛教內容與相關說明，經學生及家長都同意後，安排HPV疫苗接種服務。

2. 接種時，請事先告知病史、量體溫等評估；身體如有任何特殊狀況或疾病，請告知醫師，經醫師綜合評估後，再進行疫苗接種。

3.接種後，原地休息15分鐘，若身體感到不適，請立即告知醫師。



為降低子宮頸癌的發生率及死亡率，除接種HPV疫苗，政府補助25-29歲女性每3年1次；30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查。年齡滿35、45、65歲女性，檢測人類乳突病毒(HPV)服務，鼓勵符合篩檢資格之婦女至醫療院所接受檢查，早期診斷早期治療。各鄉鎮市校園接種時段請洽所轄衛生所，或撥花蓮縣衛生局8227141轉263李小姐洽詢。

